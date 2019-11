Con lucidità e realismo, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono giunti alla più amara e difficile delle conclusioni: per loro non c’è futuro, stavolta è finita.

La loro è stata una storia che ha molto appassionato il pubblico di Uomini e Donne. La coppia, che ha affrontato insieme pesanti scossoni, ha provato a scommettere su una convivenza. Tuttavia i dubbi e le incertezze hanno costituito un ostacolo che presto si è rivelato essere un freno, molto difficile da aggirare.

La resa dei conti tra Ida e Riccardo

L’ultimo chiarimento tra Ida e Riccardo, quello che una volta per tutte potrebbe essere quello definitivo, ha avuto luogo lunedì, ieri 25 novembre, nello studio del celebre dating-show condotto da Maria De Filippi.

Se da un lato Guarnieri sembra nutrire molti dubbi riguardo la convivenza, la Platano interpreta questa reticenza come base poco solida dei sentimenti del suo compagno. “Se hai questo freno mi fai capire che non c’è amore” ha dichiarato la Dama guardando il suo compagno negli occhi. Lui, con la morte nel cuore e la voce rotta dalla commozione, giunge alla conclusione che per loro non esiste un futuro. “Penso che non riusciremo mai a trovare un punto di incontro“.

Tina dice la sua

Un rapporto che per quanto sognato non soddisfaceva le esigenze di nessuno dei due e che per questo è stato caratterizzato da una serie di logoranti tira e molla.

Ida addirittura aveva lamentato più di una volta la mancanza di passione da parte di Riccardo.

Proprio su questo punto è intervenuta la storia opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. La vamp in studio ha commentato: “Se dentro al letto non dimostri, sei un uomo delle pulizie e basta“. Le sue parole riecheggiano in studio come una gelida sentenza, che mette la parola fine lì dove tutto ha avuto inizio.