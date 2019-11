È pronto a tornare in pista l’amato Piero Chiambretti e ancora una volta lo farà con la sua La Repubblica delle Donne. Un ritorno caldeggiato e tanto atteso che vedrà il suo debutto in prima serata mercoledì 27 novembre. Tante le novità e soprattutto, tante le new entry non senza qualche assenza che sicuramente si farà notare.

Un “nuovo” cast ma senza la D’Eusanio

Giusto qualche giorno fa avevamo dovuto parlare proprio di Piero Chiambretti associato al nome di Barbara d’Urso. Prima un rumors, una mera voce di corridoio, poi la certezza attraverso le parole di Chiambretti rilasciate in conferenza stampa a margine del debutto.

La Repubblica delle Donne è pronta a tornare sul piccolo schermo ma lo farà quasi con assoluta certezza senza Alda D’Eusanio. Pare infatti che la giornalista e conduttrice televisiva di fronte a due proposte (quella avanzata da Chiambretti e quella da opinionista nel salotto televisivo di Lady Cologno) abbia volontariamente scelto la poltroncina di Live – Non è la d’Urso. Uno smacco però subito in parte perché Chiambretti è pronto a ripartire con un cast ugualmente caldo.

La Repubblica delle Donne all’insegna del gattopardismo

Come già detto, il via scatterà mercoledì sera, 27 novembre, con del gattopardismo latente.

L’appuntamento, canonico, è su Rete4 ma alla costanza si mescola la novità. Sono pronte ad entrare in scena insieme a Chiambretti personalità importanti dal punto di vista mediatico e televisivo quali Valeria Marini ma anche Antonella Elia e un più irriverente Feltri, proprio in queste settimane anche ospite di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso. Come sempre, per continuità e tematica, al centro dell’attenzione ci sarà l’intricato eppur così tanto semplice universo femminile in tutte le sue sfumature, declinato in tutti i casi. Per la prima puntata, Chiambretti porterà sul piccolo schermo la “pelle”, avente in studio le Gemelle Kessler e in collegamento anche Pippo Baudo.