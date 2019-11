Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 02:54 ora locale l’Albania, la zona più colpita è quella di a Durazzo. Il bilancio si aggrava di ora in ora, al momento si parla di 15 morti e centinaia di feriti. Il ballerino e coreografo Kledi Kadiu ha immediatamente cercato la famiglia in Albania, per sapere cosa stesse accadendo.

Il racconto di Kledi Kadiu

“Dovevo partire per Tirana per tenere uno stage di danza. Ho dovuto annullare tutto all’ultimo momento. Ma ho solo rimandato l’appuntamento. E quando sarà, spero prestissimo, il ricavato delle mie lezioni sarà interamente devoluto al mio Paese“, racconta e promette Kledi Kadiu contatto oggi dall’Adnkronos.

Poi ha raccontato la paura per i genitori: “Ho chiamato immediatamente i miei genitori che vivono a Tirana. La città dista solo 30 chilometri da Durazzo. Stanno bene, ma la paura è stata enorme. Molte persone, da ore, vivono per strada per timore di nuove scosse“. Poi ha concluso: “I miei genitori mi hanno confermato che Durazzo è stata duramente colpita. Distrutta per quasi la metà. È una situazione spaventosa. Quello che è accaduto sembra quasi un fenomeno contro natura. Si tratta di fenomeni non previsti e per questo non governabili“.

Le parole di Fiorello

Questa mattina, diffusa la notizia, anche Fiorello ha lanciato il suo personale messaggio: “Fortissimo terremoto in Albania. 6,5 ! Poche ancora le notizie. Crolli,Feriti e persone sotto le macerie. Un abbraccio fraterno a Ermal Meta e a tutta la popolazione Albanese“, ha scritto sui social.