Pare sia accaduto di nuovo: un’inviata di Non È L’Arena è stata aggredita da Tony Colombo. La giornalista, accompagnata da un cameraman, ha raggiunto il cantante neomelodico in provincia di Salerno, per un servizio che sarebbe poi andato in onda durante il programma di Massimo Giletti.

Non è la prima volta che succede, proprio con il talk show di La 7 esisterebbe un precedente di aggressione da parte di Tony Colombo e il suo entourage. Sull’artista napoletano sono puntati i riflettori da quando ha sposato con cerimonia sontuosa la sua Tina Rispoli, tanto da attirare l’attenzione dei programmi di Barbara D’Urso.

Aggredita una giornalista

Qualche giorno fa Tony Colombo ha presenziato all’inaugurazione di un negozio di Scafati, in veste di ospite della serata.

In quell’occasione sarebbe stato raggiunto da una squadra di Non È L’Arena.

La presenza di La 7 pare non essere affatto gradita dal cantante neomelodico, che adocchiata l’inviata Francesca Carrini le avrebbe preso il cellulare, intimandole di cancellare materiale foto e video raccolto poco prima. Anche il cameraman che l’accompagnava avrebbe subito un’aggressione. Un accompagnatore di Colombo avrebbe raggiunto l’operatore aggredendolo. In quest’occasione l’uomo avrebbe distrutto la strumentazione del videomaker.

Secondo episodio per Tony Colombo

La troupe di Non È L’Arena avrebbe già subito in passato un trattamento simile da Tony Colombo.

Il programma ha più volte provato a fare chiarezza su certe dinamiche dello showbiz.

Qualche tempo fa il cantante è stato raggiunto da giornalisti di La7 durante una festa privata a Piazzetta Nilo, nel centro storico di Napoli. Infastidito, l’artista si è sottratto dalla traiettoria degli obiettivi. Nel frattempo un uomo presente alla festa avrebbe provato ad allontanare gli inviati, strattonandoli e chiedendo loro di andare via.