Per Selvaggia Roma, influencer romana ed ex compagna di Francesco Chiofalo con il quale partecipò alla quarta edizione di Temptation Island, sono giorni di fuoco. La ragazza, infatti, si è resa protagonista di un’infelice battuta su Instagram in cui ha paragonato la sua pancia a quella dei bambini africani. Il web non le ha risparmiato aspre critiche, alle quali l’influencer ha risposto scusandosi e giustificando quella parole.

La battuta infelice

Conosciuta ai più per aver partecipato alla quarta edizione del docu-reality dei sentimenti Temptation Island in coppia con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo, per Selvaggia Roma non sono giorni semplici. Sul web è scoppiata la polemica per una frase, giudicata dai più di cattivo gusto, che la ragazza ha pronunciato sul suo profilo Instagram.

La ragazza, che dopo l’esperienza al reality delle tentazioni ha intrapreso una carriera da influencer, stava sponsorizzano alcuni prodotti dietetici sul suo profilo ufficiale, quando è incappata in una frase infelice. Raccontando che la somministrazione di questi prodotti era necessaria per problemi di gonfiore, la Roma ha paragonato la sua pancia a quella dei bambini africani: “Ho una pancia! Avete presente i bambini africani? Ecco, io sto facendo quella fine!“.

Selvaggia Roma: tentativi di giustificazione

Parole che non sono passate inosservate e che, anzi, hanno scatenato la rabbia e l’indignazione del mondo social.

Il web ha accusato Selvaggia Roma di aver paragonato il suo problema di gonfiore alle condizioni drammatiche in cui realmente versano i bambini dell’Africa. L’influencer ha successivamente tentato di minimizzare le sue dichiarazioni affermando che quanto detto era soltanto un semplice modo di dire romano e che non aveva alcuna intenzione di offendere nessuno. Il danno però sembra irreparabile perché neanche i tentativi di giustificazione hanno saputo tirare fuori l’influencer da un irrefrenabile vortice di rabbia e sconcerto.