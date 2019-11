Lo scorso 23 ottobre si è conclusa la prima edizione di Amici Celebrities, decretando la vittoria di Pamela Camassa. Il programma, nuovo format nato seguendo le orme di Amici, ma con personaggi vip, ha registrato un minor interesse rispetto agli altri programmi targati Maria De Filippi. Proprio per questo motivo sorge spontanea una domanda. Ci sarà una seconda edizione? Vediamo quanto dichiarato in merito dalla stessa conduttrice.

Amici Celebrities, successo o flop?

Nel corso della prima edizione di Amici Celebrities si è assistito all’alternarsi di Maria De Filippi e Michelle Hunziker al timone del programma. Quest’ultimo, rispetto alle altre trasmissioni di Canale 5 ha registrato una media di share pari al 18,22%.

Dati quindi leggermente al di sotto rispetto a quelli solitamente registrati dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Ebbene, proprio Maria De Filippi, nel corso di un’intervista rilasciata al Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: “A fronte dei dati che sta ottenendo Canale 5 lo considero un grande successo, da parte mia e nemmeno della rete c’erano grandi aspettative“. Per poi aggiungere: “Ad Amici Celebrities manca la dimensione del sogno, del sacrificio, del potercela fare. Mostri la passione e non il talento, avessero avuto talento nel canto e nel ballo forse avrebbero fatto quello“.

Maria De Filippi e Michelle Hunziker

A destare qualche perplessità nel corso della prima edizione di Amici Celebrities è stata la conduzione di Michelle Hunziker. Abituati a vedere sempre Maria De Filippi al timone di Amici, infatti, il pubblico sembra aver avuto qualche difficoltà nel vedere una nuova padrona di casa.

A tal proposito la stessa De Filippi ha affermato: “C’è un’abitudine a vedere me in quel programma da anni. Se Michelle avesse potuto condurlo dall’inizio tutto questo non ci sarebbe stato. Il problema è stata la contemporaneità con Striscia la Notizia, C’è Posta Per Te è venduto in venticinque paesi e non ci sono io a condurlo“.

Viste queste premesse, quindi, ci sarà una seconda edizione del talent show con protagonisti i vip? “Non lo so se tornerà. Quando hai una società di produzione e ti chiedono di fare un programma difficilmente dici di no. Ho detto di no a The Winner Is quando me l’hanno riproposto, ho detto no al Summer Festival. In questo caso hai una struttura già in piedi e fai molta fatica a dire no“, è stata la risposta delle De Filippi.