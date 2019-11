Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo Ciavarro e dell’attrice Eleonora Giorgi, è anche lui un volto noto della televisione italiana. Ma il suo percorso nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio solo dopo aver conseguito una laurea in Economia presso l‘Università Luiss di Roma.

Paolo Ciavarro, dall’università al piccolo schermo

La sua prima esperienza sul piccolo schermo è stata Pechino Express, nel 2013, programma al quale ha partecipato in compagnia di suo padre. Poi, successivamente, ha continuato la sua carriera televisiva entrando nella squadra dello storico programma in onda su Rete 4, Forum, come assistente della conduttrice Barbara Palombelli. Nel 2017 ha avuto inizio la sua esperienza nel programma Amici di Maria De Filippi, che però è durata un paio di anni, visto che per l’edizione Amici 19 non è stata riconfermata la sua partecipazione.

La preoccupazione per la madre Eleonora Giorgi

Sua madre, Eleonora Giorgi, ex concorrente della terza edizione di Grande Fratello Vip, ha confessato che non le dispiacerebbe prender parte ad un altro reality show, mostrando un particolare interesse per L’Isola dei Famosi. A tal proposito, Paolo ha dichiarato ai giornalisti di Nuovo Tv che se la madre decidesse davvero di partecipare al noto programma di Canale 5, non sarebbe per niente facile per lei.

Spiega, con sincerità, che sarebbe addirittura preoccupato se la madre prendesse davvero tale decisione, perché il reality metterebbe a dura prova la sua personalità. Come riporta Nuovo Tv, il giovane Paolo esprime così le sue preoccupazioni: “Da figlio penso che mi preoccuperei molto. Non è più una ragazzina e credo che per sarebbe molto dura per lei dal punto di vista fisico”.

In attesa di una nuova avventura

Inoltre, soddisfatto dell’esperienza di Pechino Express, avventura che ritiene lo abbia arricchito molto, non nasconde che sarebbe entusiasta di prender parte ad un altro reality show, come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello.