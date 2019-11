Tiziano Ferro è stato ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 1. Il cantautore ha recitato un commovente monologo contro il bullismo che ha fatto il giro del web. Inoltre ha svelato alcuni aneddoti sulla sua nuova vita in America accanto al marito Victor Allen e dice “Siamo ancora felici come quando ci siamo sposati”.

Il ricordo delle nozze con Victor

Tiziano Ferro ha risposto alle domande di Fabio Fazio commentando la foto del giorno del matrimonio con Victor. Il marito, americano, non sapeva chi fosse e ha saputo della sua fame solo in un secondo momento. Il cantante ha poi voluto ricordare la proposta di matrimonio che Victor gli ha fatto proprio il giorno del suo compleanno.

“Ho perso totalmente il controllo di me stesso – racconta – Ricordo solo le mie spalle che sobbalzano: ho pianto per venti minuti senza riuscire a dire una parola”. Guardando la foto del matrimonio osserva: “Sembriamo così felici, ma lo siamo ancora”.

Poi racconta della sua vita negli USA: “A Los Angeles lamia maestra di canto insiste perché io faccia i provini per entrare a The Voice America, non sa chi sono perché mi sono iscritto con il cognome di mio marito”.

Il cantante dice che il marito scherza spesso sulla sua dipendenza dai social: “Mi chiama la prostituta di Instagram quando faccio video. Dice che mi svendo, ma io invece lo trovo normalissimo”.

Chi è il marito di Tiziano Ferro

Victor Allen è sempre stato riservato sui social, che ha iniziato ad usare proprio per volere dello stesso Tiziano. L’uomo, di 54 anni, è un imprenditore di Los Angeles ed è stato consulente della Warner Bros per diversi anni, mentre ora ha un’agenzia di marketing.

I 2 si sono conosciuti 3 anni fa, ma il cantante è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata, tenendo questa relazione lontana dai riflettori.

Poi, dopo la proposta di matrimonio, la coppia si è unita in matrimonio il 25 giugno scorso a Los Angeles, mentre successivamente a Sabaudia si è tenuta l’unione civile.