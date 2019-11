Simona Ventura torna alla riscossa. Tanti nuovi progetti, con uno sguardo al passato, per non dimenticare mai da dove si è partiti. Questo si evince dall’ultima intervista rilasciata dalla showgirl a Tgcom24. SuperSimo si racconta senza filtri, ricordando i primi passi nello show business, le difficoltà con le colleghe e le soddisfazioni. Il tutto condito da una forte consapevolezza di se stessa: “Di una cosa vado fiera: non ho mai calpestato i miei sentimenti e i miei valori. Sono sempre stata fedele a me stessa”.

Gli inizi della carriera in tv

L’intervista parte subito con un tuffo nel passato, ritornando agli anni ’80 che hanno visto l’origine di una giovane Simona Ventura.

Al tempo portava i capelli rossi, ma “oggi mi vedo bionda, così sarà per sempre”, sentenzia SuperSimo. Ma non è solo una questione di look. La showgirl ricorda le difficoltà delle origini, quella voglia di fare televisione senza saper bene da dove cominciare. “Poi nell’87 ho cominciato a lavorare con Magalli e non mi sono più fermata”. Poi è venuta la Gialappa’s Band negli anni ’90, un altro periodo che SuperSimo ricorda con piacere. “Erano tutti uomini e mi hanno subito molto incluso”. Già, perché stando alla sua confessione, gli ostacoli maggiori non son arrivati dagli uomini.

“Le mie più grandi nemiche sono sempre state le donne dello spettacolo. Alcune donne sono ossessionate da me, ma sono fatti loro. Io non scalpito per avere mille programmi”.

I progetti futuri di Simona Ventura

Ma la famosa showgirl non ama vivere nel passato, anzi. Simona Ventura è perfettamente al passo coi tempi, usa i social per condividere la sua vita e legarsi ai fan. E proprio con un hashtag lancia il suo libro autobiografico #CodiceVentura. Ma non finisce qui, fra i progetti futuri c’è anche dell’altro. “Sto scrivendo un reality che porterà il mio nome, e sono felice di essere tornata a giocare nel mio campionato nonostante le cattiverie di certe colleghe”, confessa SuperSimo a Tgcom24.

Nell’intervista c’è però spazio anche per la vita privata. Dal primo bacio a 16 anni al sesso “arrivato tardi, però poi recuperato”. Una vita di successi nel mondo televisivo, ma alla fine la showgirl mostra anche il suo lato più umano e intimo. “Il regalo più grande è stata la vita di mio figlio Niccolò”.

Immagine in evidenza: Instagram @simonaventura