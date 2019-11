Torna in TV uno dei programmi più amati degli ultimi tempi: Avanti un altro. Ma quando andrà in onda e quali novità ci saranno tra i personaggi del Minimondo di Paolo Bonolis?

Avanti un Altro: quando torna in tv?

Come ormai è chiaro, Paolo Bonolis e Luca Laurenti torneranno insieme a condurre il programma di successo Avanti un altro. La proposta televisiva è stata confermata allo stesso orario e sulla stessa emittente, andando in onda su Canale 5 dalle 18.45, con il piacere di vedere i conduttori e i simpatici personaggi del Minimondo a partire da dicembre 2019. Nel nuovo anno, dal 6 gennaio 2020, partirà la nuova edizione con un appuntamento fisso, sempre alla stessa ora.

Le novità dei personaggi del Minimondo

Formula che vince non si cambia e quindi, come di consueto, i concorrenti attenderanno il loro turno in fila indiana e saranno chiamati a rispondere alle domande del presentatore. Ma ci saranno delle importanti novità tra i simpatici personaggi del Minimondo. Dopo 2 anni cambierà la Bonas. Infatti, Laura Cremaschi non ricoprirà più questo ruolo ma sarà la Regina del Web, un nuovo personaggio. Al suo posto, come Bonas, ci sarà Sara Croce, la modella ex Madre Natura di una puntata di Ciao Darwin 8.

La rivelazione del web sul cast di Avanti un altro

Per le nuove puntate, si rincorrono le voci che, nel cast dei personaggi del Minimondo, potrebbe esserci anche una rivelazione del web: Follettina Creations. Classe 1980, all’anagrafe il suo vero nome è Maria Grazia Catalano ed è nata a Palermo. Il suo primo video su YouTube risale al 2015 e da quel momento è stata un’ascesa tanto da arrivare al piccolo schermo. Se la notizia dovesse essere vera, dopo l’apparizione a Pomeriggio 5 e Ciao Darwin, per la youtuber sarebbe un’altra importantissima vetrina.