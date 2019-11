Un venerdì davvero nero per le capitali europee e non si parla di shopping. È di questi minuti la notizia di un allarme bomba in una delle stazioni più imporanti di Pargi, la Gare du Nord.

La notizia arriva a poche ore da quello che si è rivelato essere un attacco terroristico a Londra e un accoltellamento di massa all’Aja in Olanda.

Allarme bomba in stazione

Secondo quanto riferisce Le Figaro, la stazione è stata evacuata a seguito di una borsa sospetta. L’allarme del tardo pomeriggio non è stato il primo della giornata, hanno fatto sapere dalla compagnia ferroviaria.

ATENCIÓN| "Evacuada la estación de Gare du Nord, #Paris, al descubrir un obus en la bolsa de un viajero"@edgard_kenpic.twitter.com/NA2DfCGqbZ pic.twitter.com/e51KtwBTWY — Holguer Guerrero + (@HolguerGuerrero) November 29, 2019

Un ordigno nella borsa

Secondo quanto mostrato da diversi utenti sui social, all’interno della borsa sospetta c’era un ordigno.

La stazione è rimasta chiusa per circa 40 minuti e, fa sapere la compagnia dei trasporti, solo per una parte.

🔴🇫🇷URGENT – La Gare du Nord à #Paris actuellement évacuée après la découverte d'un obus/roquette de char dans le sac d'un voyageur. Situation toujours en cours. (police – 📸@LPLdirect) pic.twitter.com/TqkbR0qBnC — Billy Beya (@BillyBeya) November 29, 2019

Credits immagine in alto: Twitter- Belly Beya