A distanza di 24 ore dall’attacco sul London Bridge a Londra, a seguito della conferma dell’arresto di Usman Khan, Buckingham Palace ha divulgato un comunicato della regina Elisabetta.

La regina esprime la sua vicinanza

Poche righe per esprimere cordoglio e vicinanza alle vittime, così la regina Elisabetta si è espressa in merito all’attentato che ha sconvolto Londra ieri. “Il principe Filippo e io siamo rattristati nel sentire del terrore degli attacchi a London Bridge. Vogliamo mandare i nostri pensieri, le nostre preghiere e il nostro affetto a colore che hanno perso i loro cari e a chi è rimasto ferito nel terribile atto di violenza di ieri”.

Il comunicato si è poi concluso con un ringraziamento alle forze dell’ordine: “Esprimo il mio più sentito ringraziamento alla polizia e ai servizi di emergenza, come anche a quei coraggiosi che hanno messo le loro vite a rischio per aiutare e proteggere le altre persone”.

Una donna e un ragazzo di 25 anni: le vittime

È stato reso noto uno dei nomi delle due persone che non sono sopravvissute ai colpi di coltello inferti dall’attentatore. Si tratta di un ragazzo di 25 anni, il cui nome è Jack Merrit. Il ragazzo si era da poco laureato a Cambridge, fa sapere il padre, descrivendolo com un ragazzo solare e pieno di vita: “Non avrebbe voluto che la sua morte fosse usata come pretesto per condanne draconinane o per attaccare inutilmente chi non c’entra nulla(…).

Riposa in pace Jack. Sei stato uno spirito meraviglioso che ha sempre preso le parti del più debole” si legge sul Daily Mail.

Londra si rialza

Intanto la città torna lentamente alla normalità, oggi è il giorno in cui si piangono i morti ma si riprende in mano la routine. Se ieri i londinesi hanno dimostrato di non voler cedere alla paura, su uno dei tanti cartelli adibiti alle comunicazioni temporanee in metropolitana sono comparsi messaggi di forza e coraggio: “Un attacco a chiunque di noi è un attacco a tutti noi.

Coloro che odiano qui non sono ammessi, noi siamo Londra e non cadremo“.