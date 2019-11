Franco Cardellino è morto. L’ex attore e sceneggiatore torinese non è sopravvissuto ad un tentativo di rapina nella sua abitazione a L’Avana, capitale dell’isola caraibica di Cuba. Secondo le prime ricostruzioni, uno sconosciuto avrebbe tentato di entrare nella casa di Cardellino per derubarlo. Ci sarebbe stata una colluttazione, e il ladro avrebbe accoltellato l’attore italiano. Inutile la corsa in ospedale: le ferite riportate ne hanno determinato il decesso. Tutto è avvenuto mercoledì 27 novembre, 3 giorni fa. La notizia arriva dopo altri due recenti casi di italiani uccisi all’estero: uno nella Repubblica Dominicana e uno in Indonesia.

Inutile la corsa in ospedale per salvarlo

Franco Cardellino, ex insegnante 65enne della scuola Cirko Vertigo di Grugliasco (Torino), viveva ormai da circa 10 anni a Cuba.

Occupava il suo tempo affittando alloggi per i turisti. Questo mercoledì 27 novembre, un uomo ha cercato di introdursi nella sua abitazione a L’Avana. Probabilmente l’intenzione era quella di derubare l’ex attore e sceneggiatore, che ha tentato invano di opporsi al malvivente. Sarebbe stato accoltellato al fianco, scrive Fanpage. I soccorsi sarebbero arrivati rapidamente, chiamati immediatamente dal figlio dell’artista che avrebbe assistito alla scena. Cardellino perdeva parecchio sangue. Trasportato e operato d’urgenza in ospedale, non ce l’ha fatta.

I messaggi di amici e parenti per la scomparsa di Franco Cardellino

Sulla sua pagina Facebook piovono commenti di amici, parenti, conoscenti, ex colleghi ed ex allievi. Ad accomunarli c’è il dolore per la perdita e l’incredulità verso come Franco Cardellino li ha lasciati. Isabel è rimasta “sin palabras” (senza parole), mentre per Lidia è “troppo difficile pensare che tu non ci sia più! Riesco invece ad immaginarti in un luogo invisibile mentre osservi tutti noi attoniti, con la tua tipica aria sorniona!” Il fondatore e direttore del Cirko Vertigo, Paolo Stratta, lo ricorda così: “Franco Cardellino ci ha lasciati nel più assurdo e ingiusto dei modi.

Ricorderemo sempre con grande affetto questo “corsaro” della vita e dello spettacolo. Tra i primi insegnanti della scuola di Cirko Vertigo ha sempre rubato attimi alla vita ed ora è stata proprio la vita a portarlo via, troppo presto”.

Immagine in evidenza: Facebook