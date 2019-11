Il premier maltese Joseph Muscat ha preso una decisione, lascerà il suo ruolo politico a gennaio. La scelta del leader politico è arrivata a seguito del caso della svolta nel caso dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

Intanto l’imprenditore Yorgen Fenech si è presentato in tribunale a La Valleta, su di lui pendono ora ben tre capi di accusa. Fenech si è dichiarato non colpevole.

La notizia è stata diffusa da fonti interne al partito laburista al Times di Malta. Il premier di Malta, Joseph Muscat, lascerà il suo incarico il 18 gennaio. Dieci giorni prima è previsto l’inizio delle consultazioni interne al partito per scegliere il successore.

@JosephMuscat_JM ’s position is no longer up for debate. A date has even been set for his replacement – 18 January 2020. This is unacceptable.



He cannot spend a minute more in office, as he has blood on his hands. pic.twitter.com/Ct0p2KqteI