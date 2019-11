Giornate di svolta per l’inchiesta dell’omicidio su Luca Sacchi. Nella mattinata di ieri sono arrivati 5 avvisi di custodia cautelare e tra questi uno per la fidanzata, Anastasiya. Adesso gli inquirenti stanno cercando di capire chi le diede i soldi per acquistare la droga.

Si cerca chi ha dato i 70.000 euro

Mentre le indagini sembrano iniziare a delineare più chiaramente il quadro attorno all’omicidio di Luca Sacchi, ora si cerca chi è la mano dietro a quanto successo il 23 ottobre scorso. Gli esecutori materiali sono Valerio del Grosso e Paolo Pirino, ma c’erano tanti dubbi attorno ai fatti che hanno portato alla morte del giovane.



Qualche giorno fa la notizia che nello zaino della fidanza di Luca, Anastasiya Kylemnyk non c’erano 2 mila euro, bensì 70 mila (inizialmente le fonti riportavano 60 mila). Tale denaro serviva ad acquistare ben 15 kg di droga, nella trattativa poi finita con l’omicidio del giovane, ritenuto solo marginalmente coinvolto però. Viene infatti specificato che “Nessun elemento allo stato per dire che Luca Sacchi fosse coinvolto, partecipe o consapevole della compravendita di sostanza stupefacente“. Nella richiesta di custodia cautelare, i magistrati hanno indicato la possibilità che ci sia un’altra persona dietro a tutto questo. TGCom24 ha riportato le parole dei pm: “Da dove venisse il denaro, se raccolto dai giovani o proveniente da un finanziatore che li aveva assoldati (come più probabile), non si può affermare con certezza“.

I dubbi su Gabriele Princi

Al centro della vicenda sembra esserci un amico di Luca Sacchi, Gabriele Princi, anche lui coinvolto dal provvedimento di custodia cautelare. I pm hanno riferito che “non è alla prima esperienza” e che inoltre “è inserito stabilmente in contesti criminali“. Fanno anche notare che non offre “alcun contributo alle indagini benché l’ucciso fosse un suo amico dai tempi del liceo“.

A dar contro a Princi ci sono anche i genitori di Luca Sacchi.

Il Corriere della Sera ha riportato le parole del padre: “Abbiamo avuto l’impressione che fra lui e Anastasiya ci fosse un’intesa particolare“. Ipotesi smentita da Luca: “Luca si fidava dei suoi amici… Ci ha risposto: ‘Ma chi Anastasiya? Con Giovanni? Ma che davvero credete a una cosa del genere?’. Per lui era già finita lì“.

La madre chiede verità alla fidanzata

Oltre alle parole di Alfonso Sacchi sull’amico Gabriele Princi, sono arrivate anche quelle della madre nei confronti della fidanzata di Luca, Anastasiya. Non sono nuove le perplessità dei genitori sulla ragazza e ieri la madre ha chiesto la verità. Lo ha fatto attraverso le parole a La Vita in Diretta: “Tu me lo hai fatto portare via. Tu devi venire da me, mi devi guardare negli occhi e dirmi quello che è successo“.

Una vicenda intricata, ma su cui forse si sta iniziando a fare maggiore chiarezza.