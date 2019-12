Silvia Verdone è la figlia del critico cinematografico Mario Verdone, la sorella dell’attore e regista Carlo, la moglie di Christian De Sica e anche lei lavora nel mondo dello spettacolo.

Silvia Verdone: “La ribelle di casa“

La signora Verdone è nata a Roma il 5 febbraio del 1958 e come quasi tutti i componenti della sua famiglia, anche lei ha svolto e svolge una professione legata al mondo dello spettacolo. Negli anni settanta Silvia decise di entrare nel mondo della TV ed esordì come annunciatrice della Rai, le cosiddette Signorine buonasera. Di lei, il fratello Carlo Verdone ha raccontato ad Oggi: “Era la ribelle di casa.

Con la testa dura. Sulla porta di camera sua c’era un enorme cartello con scritto -Non disturbare“.

La sua carriera ha avuto una battuta d’arresto in seguito al matrimonio con Christian De Sica, per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e ai figli. Però, alla fine degli anni ’90, è ritornata a lavorare come produttrice cinematografica firmando i film: 3 e Simpatici & antipatici, entrambi diretti dal marito Christian e lo spettacolo teatrale Parlami di me. Attualmente Silvia è l’agente del marito.

De Sica, il suo grande amore

Silvia, a soli 14 anni, contro il volere del padre e del fratello, si innamora follemente di Christian: i due si erano conosciuti proprio grazie a Carlo Verdone, perché erano compagni di scuola, e per lei fecero a botte.

Come ha dichiarato De Sica nel salotto di Domenica In a Mara Venier, il loro segreto per un’ unione così longeva è divertirsi insieme: “Ridiamo insieme, ci vogliamo bene, siamo complici e poi c’è tanto rispetto, che è la prima cosa. Ridiamo molto, ci prendiamo in giro reciprocamente“.

E pensare che per stare con lui, Silvia Verdone fece una vera e propria follia: “Eravamo scappati di casa, eravamo in fuga quindi dovevamo arrangiarci.

Poi lei era molto giovane e il padre era veramente incazzato“. Questo amore era però destinato a durare e nel 1980 i due si sposarono. Dalla loro unione sono nati due figli: Brando e Maria Rosa. La coppia vive a Roma ma amano trascorrere le vacanze spesso a Capri, località in cui possiedono un’altra casa.