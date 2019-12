Riccardo Guarnieri ha spiazzato tutti decidendo di lasciare Uomini&Donne per provare a riconquistare Ida Platano. Nonostante la loro incompatibilità di carattere e le liti, l’uomo ha deciso di fare una proposta di matrimonio alla dama. Tuttavia, memore delle crisi, quest’ultima non sembra essere più sicura dei suoi sentimenti.

Ida non più sicura dei sentimenti per Riccardo

In arrivo dei momenti veramente scoppiettanti a Uomini&Donne, stando a quanto riportato dal Vicolodellenews. Riccardo Guarnieri, da anni grande protagonista del Trono Over, ha deciso di chiedere a Ida Platano di diventare sua moglie, lasciando il programma insieme. Tutto si è svolto, naturalmente, durante lo spazio a loro dedicato nel salotto del dating show di Maria De Filippi.

Ida è stata la prima ad entrare in studio e ha detto di non essere più sicura dei sentimenti per Guarnieri, conscia delle sofferenze provate per colpa sua. Maria De Filippi, evidentemente messa al corrente delle intenzioni di Riccardo, ha fatto entrare l’uomo, già addolorato ma pronto comunque alla proposta in grado di cambiare le sorti del suo legame con Ida. Grazie alla conduttrice, Riccardo ha finalmente trovato il coraggio e, seppur conscio di poter ricevere un no, ha dato ad Ida l’anello che le ha comprato.

Riccardo Guarnieri raggelato da Ida Platano

Questo gesto ha letteralmente spiazzato Ida Platano, vista anche la loro recente crisi.

Sbalordita dalla proposta di Riccardo, ha continuato a parlare dei suoi dubbi e ha spiegato di non essere sicura della risposta. Tutto, ovviamente, anche a causa del loro tira e molla che in questi anni li hanno portati a lasciarsi più volte. Anche in questo caso, Maria De Filippi è intervenuta in modo provvidenziale e ha spronato la coppia storica del Trono Over a ballare, magari per rompere il ghiaccio e parlarsi senza farsi sentire dai altri e dalle telecamere. Durante questo momento, Riccardo, abbracciando Ida, l’ha portata dietro le quinte per poter discutere liberamente e, probabilmente, presto verremo a conoscenza degli sviluppi in merito a questa storia.