Alfonso Signorini da un po’ di tempo sta portando avanti un dibattito che sta coinvolgendo l’intero mondo vip. È proprio Signorini, per primo, a raccontare spesso cenni della sua vita privata passata e presente, di modo da sensibilizzare sul tema il pubblico che lo legge o lo ascolta in televisione.

A la Repubblica delle donne, tra le altre cose, Alfonso Signorini ha anche rivelato di essere stato a letto con una donna, qualche tempo fa, proprio per spiegare come l’attività sessuale di una persona sia un campo che deve rimanere privato, finché non è la persona in questione a rivelarne i dettagli.

L’avventura con la donna del mistero

Non si sa chi sia la diretta interessata, ma si sa che qualcuno di sesso femminile è andato a letto con Alfonso Signorini, dichiaratamente omosessuale, 3 mesi fa: “Io ad esempio ho fatto l’amore tre mesi fa con una donna. E allora? Il problema qual è? Cosa c’è? Ma perché parte tutto dalla testa”.

Signorini ha infatti spiegato di essere molto affascinato dal cervello di una persona, più che da qualunque altra cosa: “Se a me una mi affascina, comincia ad essere intrigante, parte il gioco di sguardi, mi affascina a livello intellettuale io allora la trovo sensualissima.

Questo almeno è quello che capita a me, capite?“.

La storia con Valeria Marini

Non ci sono indicazioni ulteriori sulla donna misteriosa, ma si sa che anni fa dichiarò un flirt con Valeria Marini, che durò diversi mesi. Poi, come ha raccontato Signorini, ci fu un momento di “tensione” che causò la rottura tra di loro: “Una sera, a casa mia, ha lavato i suoi perizomi nel lavandino della cucina di casa mia – ha detto – inutile dirvi che c’è stata subito una discussione in merito. Vivere con una persona come lei è difficilissimo”.