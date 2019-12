View this post on Instagram

Grazie @enrico_ruggeri per essere stato il traghettatore in questo viaggio straordinario. Ancora piena di immagini, emozione, e gioia! Grazie a tutti gli autori, ad una squadra che ha guardato con professionalità e rispetto, in un’unica direzione. Grazie alla band che ha arrangiato oltre 80 pezzi senza mai fermarsi e diventando il cuore pulsante del programma. E un abbraccio a tutti quelli che hanno cantato con noi, che hanno ricordato, che hanno condiviso la nostra gioia nell’omaggiare la storia musicale del nostro paese. Grazie a tutti gli artisti che sono intervenuti, senza promuovere nulla del loro lavoro, ma che hanno affrontato il palco con umiltà ed emozione tangibili. E come sempre, anche se sembro ripetitiva, vorrei dire grazie a tutti voi che mi avete dedicato un pensiero gentile, un complimento per il lavoro svolto, una parola di incoraggiamento. Come ho detto ieri, non sono una cantante, ma per chi ama il suo lavoro, è una fortuna ritrovarsi in un programma come questo, e non potevo che metterci dentro tutto il mio impegno e il mio cuore. Con affetto. Bianca @raiunofficiall @unastoriadacantare #love #music hairstyle: @fra.hairstyle costumi: @veronica_molteni03