Chi ci sarà a Sanremo 2020? L’edizione targata Amadeus promette bene. Lady Gaga quotatissima come ospite straniera (secondo Il Messaggero avrebbe già firmato), Jovanotti e Tiziano Ferro in qualità di eccellenze italiane e un esercito di presunti pezzi da novanta in gara che, convinti anche dalla valenza celebrativa dell’edizione numero settanta, si sarebbero convinti a calcare il palco dell’Ariston. I big che parteciperanno verranno svelati ufficialmente il prossimo 6 gennaio e il massimo riserbo (osservato con rigore militare) verrà osservato fino ad allora. Eppure, il nome (assolutamente plausibile) di uno dei cantanti è stato svelato da un altro artista nel corso della trasmissione Le Iene.

Omar Pedrini e l’anticipazione su Sanremo

Il clamoroso spoiler è arrivato dalla voce di Omar Pedrini. Intervistato dal programma di Italia Uno, il cantante ha fatto il punto sulla sua salute (non vuole rischiare che lo operino per la quarta volta) e ha parlato dei concerti che sta tenendo in giro per l’Italia. Quando però, la Iena, ha chiesto all’artista se sul palco – per celebrare il successo dei Timoria – sarebbe intervenuto anche l’altro componente della band, Francesco Renga, Pedrini ha detto: “No mi ha risposto che doveva fare Sanremo”. Una confessione privatissima che, adesso, è diventata di dominio pubblico e che, se confermata, diverrebbe un’anticipazione molto golosa.

D’altronde Renga ha già vinto Sanremo con Angelo che lanciò definitvamente la sua carriera. Un ritorno sul palco è assolutamente verosimile.

Omar Pedrini intervista a Le Iene

Chi ci sarà in gara?

Nel frattempo continuano a susseguirsi le indiscrezioni sui possibili big in gara. Tra i nomi fatti fin ora troviamo Al Bano con Romina, Arisa (ormai orfana della Sugar), Levante (sempre più apprezzata e al culmine del successo), Brunori Sas (come esponente dell’indie italiano), Anastasio (che deve lanciare il primo disco), le amiche di Sanremo Noemi, Nina Zilli, Giusy Ferreri ed Elodie, ma anche Tommaso Paradiso, Umberto Tozzi con Raf, Marcella Bella, Giordana Angi, il figlio di Bocelli e perfino Elettra Lamborghini.

Un totonomi per certi versi improbabile che lo stesso Amadeus ha voluto chiarire in un video, approfittando anche delle scommesse sulle vallette che vedono in pole Diletta Leotta, Vanessa Incontrada e Chiara Ferragni.