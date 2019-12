Il rapporto tra Paola Caruso e il suo ex fidanzato Moreno Merlo è costellato di attriti che sono sfociati in una battaglia in favore di pubblico, sui social e in tv. L’ultimo affondo del ragazzo, con pesantissime accuse secondo cui l’ex Bonas lo avrebbe picchiato, è arrivato nel salotto di Domenica Live in cui la stessa Caruso ha deciso di intervenire telefonicamente. Dai microfoni al suo Instagram, la ragazza continua a difendere la sua posizione sostenendo che il suo ex avrebbe mentito platealmente.

Paola Caruso risponde alle accuse del suo ex

Barbara d’Urso ha annunciato una nuova puntata in cui Paola Caruso potrà replicare in modo approfondito alle accuse mosse dal suo ex, Moreno Merlo, da mesi al centro di una querelle che ha invaso social e carta stampata.

Tra i due la rottura non è priva di accenti polemici, con attacchi reciproci che ormai sono pane quotidiano per le cronache rosa. L’ultimo atto della battaglia è relativo alla rivelazione del giovane approdata in tv: sostiene di essere stato malmenato dalla sua ex.

Parole che hanno scatenato la reazione della showgirl, intervenuta ai microfoni di Domenica Live con una telefonata (mentre lui era ospite in diretta) e poi su Instagram: “Non sapevo se intervenire, ma niente di quello che lui dice (Moreno Merlo, ndr) è vero e ho le prove“.

“Ha ricevuto talmente tante percosse da parte mia – ha scritto su Instagram l’ex Bonas – che la mattina dopo è venuto sotto casa con gente che avrebbe dovuto guardargli le spalle e non aveva segni“.

La battaglia infinita

La battaglia tra ex fidanzati va avanti da mesi e, in diretta tv nel salotto di Carmelita, Moreno Merlo ha insistito su un punto: “Non raccontare la favola dell’unicorno e non diffamare una persona buona e onesta. Stai a casa, stai raccontando delle falsità (…)”.

Il ragazzo ha discusso con la showgirl a distanza, dicendole di aver assunto una condotta “gravissima” e di “aver preso in giro” il pubblico che la guarda.

Infine un’altra pesantissima accusa, che ha lasciato la padrona di casa senza parole: a detta di Merlo, Paola Caruso gli avrebbe proposto di fingere di essere ancora una coppia: “Mi ha detto ‘Visto che nei prossimi giorni dobbiamo andare da Barbara (D’Urso, ndr), facciamo finta di stare insieme un paio di mesi e poi diciamo che ci siamo lasciati”.