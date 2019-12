Così, attraverso un lungo post pubblicato nelle sue stories di Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne annuncia a tutti i suoi follower di essere di nuovo incinta. L’annuncio è arrivato direttamente dalla protagonista, Beatrice Valli che ancora una volta, per la terza, sarà mamma di un bimbo avuto dal compagno Marco Fantini.

Beatrice Valli fa il tris: l’ex di U&D è di nuovo incinta

Quella tra Beatrice Valli e Marco Fantini è sicuramente una delle storie d’amore meglio venute al mondo in quel di Uomini e Donne. Sotto gli occhi della Cupido De Filippi, i due si sono innamorati e ora, passo dopo passo, stanno mettendo su casa e allargando la loro famiglia.

“Potrei iniziare da un lungo discorso ma scriverò solo l’essenziale – inizia così a scrivere la Valli nelle sue stories di Instagram, tramite le quali ha voluto annunciare di essere incinta per la terza volta – Non sempre siamo obbligati ad urlare al mondo intero ciò che ci sta succedendo o ciò che stiamo vivendo“.

Il ricovero in ospedale per una grave infezione

Un’introduzione lunga dalla quale traspare tutta la sofferenza il subbuglio emotivo degli ultimi mesi: un momento non facile per l’ex tronista che ha dovuto affrontare lunghe cure in ospedale per motivi di salute.

Il principale, tra i diversi, una grave infezione alle tube che dovette curare con una serrata terapia composta da potenti farmaci. “Mi dissero qualora avessi voluto un altro figlio c’era il 30% di probabilità in meno di rimanere incinta, la cosa spaventò più Marco che me anche se per una donna sentirsi dire certe cose non è mai bello anche avendo già due figli“.

L’annuncio su Instagram: “Non vediamo l’ora che tu nasca“

Un periodo di forte stress, frustrazione e malessere fisico che hanno messo a dura prova l’anima dell’ex di Uomini e Donne che tuttavia, a settembre, ha saputo ritrovare il sorriso – non senza preoccupazione – di fronte ad una notizia giunta quasi in maniera inaspettata: l’arrivo di un figlio.

“Abbiamo aspettato fino all’ultimo ad annunciare che tra poco arriverà una nuova vita perché ci sembrava giusto accertarci che tutto potesse andare bene – racconta su Instagram la Valli – Quando ho scoperto di essere incinta la mia prima preoccupazione è stata capire se questa gravidanza poteva proseguire dopo tutte le cure e le medicine che avevo preso in questi mesi“.

Il lieto fine però, tanto sperato, è arrivato: “Io e il Marchini siamo molto Felici anche se avrei aspettato dopo il matrimonio ma le cose programmate non mi sono mai piaciute (chi mi conosce lo sa) – scrive la Valli – Sei arrivato/a in un momento di gran confusione, dove i miei figli, mio marito e il mio lavoro erano al primo posto e volevo prendermi cura di loro al meglio, dove stiamo cambiando casa ma sarà pronta tra 2 anni e quindi saremo un po’ stretti“. In ultima battuta, la felicità dilagante: “Ma nonostante questo non vediamo l’ora che tu nasca per portare ancora più amore e gioia in questa grande famiglia“. Ad incorniciare una gioia così grande, una fotografia pubblicata su Instagram, tra le più dolci, in cui il pancione della Valli è visibile e in bella vista, attorniato dall’amore della sua famiglia.