Puntuali come l’influenza in inverno, ogni Natale arrivano i libri dei vip da promuovere in tutti i salotti televisivi. Quest’anno, il volume celebrity da mettere sotto l’albero è di Simona Ventura che ha dato alle stampe (evero ecco, cit.) il suo Codice Ventura. Ma come Bruno Vespa insegna i libri non si vendono da soli, così ecco Supersimo passare dalla Toffanin alla Cuccarini, da Rai a Mediaset, senza soluzione di continuità. L’intervista a La Vita in Diretta, però, è stata un’ottima occasione per rilasciare qualche dichiarazione interessante…

Ventura e Bettarini: rincorsa mediatica

Noi italiani crediamo nei ritorni di fiamma. Dobbiamo ancora riprenderci dalla fine della storia tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e siamo ancora a fare il tifo per Albano e Romina.

Simona Ventura e Stefano Bettarini ci hanno, nel corso degli anni, più di una speranza. Non hanno mai spesso di pizzicarsi, con battute tra il velenoso e il divertito a Quelli che il Calcio prima e a Temptation Island poi. La Ventura, per carità, è felicissima ed è pronta a sposarsi, ma gli occhi ce li ha ancora e non ha mai rinnegato la bellezza dell’ex marito. “Antonio Cabrini è il calciatore più bello che abbia mai visto… dopo il mio ex marito ovviamente!”.

Il giorno del matrimonio tra Simona Ventura e Stefano Bettarini

“Odio la falsità e l’ipocrisia”

Durante il corso dell’intervista, che si è concentrata prevalentemente sul libro e non ha toccato i risultati poco edificanti de La Settimana Ventura, il morning show della domenica di Rai 2, la conduttrice ha poi parlato nuovamente di ciò che la infastidisce. Dopo aver citato le colleghe poco amiche, la Ventura ha dichiarato: “Non tollero la falsità… io sono molto più amica di persone false, ma che almeno fanno vedere come sono, piuttosto che di persone che fingono di essere buone, ma poi te la mettono in quel posto”.

E sulla sua carriera: “Penso che non si debba mollare mai, lo dico sempre anche ai miei figli: bisogna tentarle tutte!”.

Crederci sempre, arrendersi mai (cit. di nuovo).