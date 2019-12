Si avvicina il 31 dicembre e, come ogni anno, Raiuno e Canale 5 accompagneranno i telespettatori coi loro programmi nell’anno nuovo. Se Amadeus sarà anche quest’anno il mattatore di Viale Mazzini, sembra che a Mediaset ci sia la grande riconferma di Federica Panicucci.

L’indiscrezione su Federica Panicucci

Manca meno di un mese ai tradizionali “veglioni televisivi”. Su Raiuno, Amadeus farà gli onori di casa con il programma L’anno che verrà mentre su Canale 5 sembra che avremo nuovamente Federica Panicucci al timone di Capodanno in Musica. Anche quest’anno, lo show di Canale 5 andrà in onda da Piazza della Prefettura a Bari ma per il momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito.

A dare per certa la partecipazione della Panicucci al veglione di Canale 5 è la pagina dedicata al programma su Wikipedia. Proprio lì, si legge che Federica Panicucci, recentemente commossasi in diretta, sarà contemporaneamente in onda su Radio 105, R101, Radio Subasio, Radionorba e Radio Montecarlo.

Quello della Panicucci con Capodanno in Musica potrebbe essere l’unico impegno lavorativo durante le feste della conduttrice, dato che Mattino 5 si fermerà e ritornerà solo il 7 gennaio.

Capodanno di sfida tra Raiuno e Canale 5

Anche quest’anno, quindi, si preannuncia una bella sfida e sarà interessante vedere gli ascolti dei due programmi destinati letteralmente a spaccare il pubblico.

In realtà, in questi anni, l’evento televisivo di Rai1 ha sempre avuto la meglio e lo scorso anno è stato seguito da oltre 5 milioni e 552 mila telespettatori con uno share del 35%. Addirittura, c’è stato un picco di 8 milioni e 600 mila telespettatori (con uno share del 54,4% allo scoccare della mezzanotte). Capodanno in Musica, invece si è fermato a solo 2 milioni 584mila spettatori con uno share del 18,84%, pur incrementando gli ascolti rispetto alle passate edizioni.

Oltretutto, lo scorso anno, Federica Panicucci si era ritrovata anche a dover fronteggiare un piccolo incidente diplomatico quando il rapper Junion Cally aveva usato delle parole molto forti nella sua esibizione.