È Striscia La Notizia a portare a galla la truffa di cui sono stati vittime Maria De Filippi e Gerry Scotti. Stando a quanto racconta il tg satirico la loro immagine sarebbe stata utilizzata a loro insaputa per vendere un prodotto dimagrante.

Riccardo Trombetta, inviato del programma, ha raggiunto i due conduttori di Tu Si Que Vales e ha dato loro modo di spiegare a fan e telespettatori la verità.

Una truffa collaudata

Sembra ormai essere una truffa collaudata quella che verte sull’utilizzo dell’immagine di un vip, al fine di promuovere la vendita di un prodotto su internet. C’è passato l’ex di Nancy Brilli come anche Laura Pausini.

Lo stesso Riccardo Trombetta si è occupato già in passato, in un servizio apparso sempre nel programma di Antonio Ricci, di vendita scorretta di prodotti dimagranti. In quell’occasione il prodotto Idealica, azienda che utilizzo l’immagine e il nome di un noto dietologo, il professor Giorgio Calabrese per indurre all’acquisto gli utenti. Questa volta invece il prodotto si chiama Keto Slim Fast ed anche questo si propone come antidoto dietetico miracoloso -promette di far perdere 12 kg in 14 giorni– e utilizza come come testimonial inconsapevoli Maria De Filippi e Gerry Scotti.

La verità di Maria De Filippi e Gerry Scotti

È naturale che sfruttando la popolarità di beniamini come Maria e Gerry, un’azienda possa puntare in alto in termini di vendite.

Peccato però che ai due vip in questione non sia stato domandato il consenso. Per questo Trombetta, specialista ormai in questi casi, ha raggiunto i due conduttori e colleghi, avvicinandoli con un pizzico di ironia: “Vi vedo in forma“.

Poi l’inviato va dritto al punto e domanda loro: “Siete veramente voi a fare la pubblicità a questo Keto Slim Fit?“. La risposta di Maria è secca e diretta: “Mai fatto in vita mia.

Mai bevuto questo prodotto. Zero proprio“. Mentre, secondo quanto si legge su internet, Gerry Scotti avrebbe dichiarato di aver perso 10 kg in un mese. Nulla di più falso, puntualizza il conduttore. “Grazie per essere venuti qui sul luogo del delitto” ha detto Gerry “Sono tutte truffe. Evitate questi specchietti per allodole. Nessuno di noi che fa questo lavoro si permetterebbe di dare consigli di salute o di medicine. La signora Maria sta così perché fa ginnastica 6 ore al giorno, io sto così perché magno 6 ore al giorno” ci scherza su Scotti. Infine conclude: “Poi se qualcuno vorrebbe me come testimonial di un prodotto dimagrante sarebbe matto veramente“.