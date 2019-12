Paolo Ciavarro, classe ’91, figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro, da novembre 2017 ha condotto il daytime Amici di Maria de Filippi in onda su Real Time.

Un’esperienza iniziata nel 2017

La sua esperienza ha avuto inizio nel corso della 17esima edizione del talent show, dopo che Stefano De Martino ha dovuto lasciare il suo ruolo di supporter nella conduzione del daily di Amici per partecipare all‘Isola dei famosi. Il figlio della Giorgi ha quindi intrapreso questa avventura prima in compagnia di Marcello Sacchetta e, l’anno successivo, i due conduttori sono stati affiancati anche dalla ballerina Lorella Boccia, ex partecipante di Amici 12 .

Un’assenza che si fa notare

Negli ultimi giorni, però, Paolo è ancora di più al centro dell’attenzione del mondo “social” e non, in quanto ha confermato ai suoi numerosi fan che per questa nuova edizione non prenderà parte al famoso talent della De Filippi.

In merito a questa notizia non c’è stato nessun comunicato ufficiale, ma è bastato semplicemente far caso alla sua assenza durante il programma. Infatti, a quanto pare la conduzione del “daily”, quest’anno, è stata assegnata solo a Marcello e Lorella.

Le motivazioni della sua assenza non sono ancora state svelate. Inizialmente il pubblico aveva ipotizzato che potesse essere stato dovuto ad i troppi impegni del giovane conduttore per lo storico programma di Rete4, Forum, condotto dalla giornalista Barbara Palombelli.

La conferma di Paolo

Ma, se le motivazioni non fossero chiare, il suo addio allo show di Maria De Filippi è stata confermato dallo stesso Paolo.

Durante un’intervista rilasciata a NuovoTv, l’ex conduttore del daily di Amici ha risposto di no, ribadendo però ancora una volta la sua gratitudine per l’opportunità di condurre il day time del talent datagli negli anni precedenti: “Quest’anno non ci sarò, ma sono grato a Maria per la grande opportunità che mi ha dato“.



Il perché ha preferito non rivelarlo, ed inoltre non ha specificato neppure se si tratti di una decisione presa da lui o dalla redazione del programma.