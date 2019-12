Cambio di programma: non sarà Marco Liorni a condurre la serata finale di Sanremo Giovani ma sarà, ancora una volta, Amadeus piglia tutto. Il conduttore de I Soliti Ignoti, già impegnatissimo nella direzione artistica e nella conduzione di un festival (edizione numero 70) che si preannuncia epico, ha deciso di fare sua anche la serata dedicata alla proclamazione delle Nuove Proposte dirette all’Ariston.

Amadeus e il rischio onnipresenza

Sovraesposizione, questa sconosciuta. Strategicamente parlando poteva essere interessante centellinare le ore di messa in onda, almeno fino all’apparizione in cima alle scale nella più attesa delle prime serate televisive. Un modo per ricomparire alla grande sulle scene, dopo mesi di concentrata preparazione, nel mistero e nell’attesa.

E invece no. Amadeus farà la serata di capodanno di Rai 1, lo speciale dell’Epifania de I Soliti Ignoti, il normale access prime time e adesso anche la finale di Sanremo Giovani. Praticamente, a febbraio, avremo visto più Amadeus che nostra madre. La Finale di Sanremo Giovani, in effetti, ha tutte le carte in regola per essere una serata evento. In giuria ci saranno solo pezzi da Novanta, mai visti tutti insieme (Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Paolo Bonolis e Piero Chiambretti) e nel cast tanti volti già noti ai giovani, pronti a infiammare Twitter.

Il vantaggio, poi, sta tutto nel costruire una certa continuità con la kermesse dell’Ariston affinché non ci siano dubbi che l’uomo Sanremo di quest’anno, quello che mette il timbro su ogni aspetto del Festival, giovani compresi, possa essere uno e uno solo.

Marco Liorni e i concorrenti di Sanremo Giovani

Nuovo impegno per Marco Liorni

Ma a Marco Liorni che, coraggiosamente, ha in parte “snaturato” il suo Italia Sì, ospitando ogni settimana le fasi eliminatorie di Sanremo Giovani, prendendosi pure il rischio di abbassare una share che era in crescita, pur contro il colosso Verissimo, va comunque dato un contentino.

“Si dice che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole”, giusto per citare una che di Sanremo ne ha fatti – purtroppo per noi – fin troppo pochi (Carmen Consoli). E così, il soldato Liorni che non arriverà alla finale in prima serata potrà però contare su un nuovo show. A rivelarlo è Panorama in una indiscrezione: “Amadeus avrebbe voluto per sé anche la serata finale del “Sanremino” e la Rai avrebbe premiato l’ex conduttore de La vita in diretta con il numero zero di un nuovo programma per il 2020. Movimenti per il futuro che potrebbero fruttare posizioni e favori al ‘soldato semplice’ Liorni”.