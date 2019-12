Quante volte ci siamo chiesti che fine abbiano fatti vecchi volti del piccolo schermo, concorrenti di reality, talvolta cantanti, di cui da anni non si sa più praticamente nulla. Ce lo eravamo chiesti con Paolo Meneguzzi, ad esempio, che dopo il boom del 2005 era uscito di scena. Torniamo ad interrogarci di nuovo oggi su personaggio però di una delle tante edizioni del Grande Fratello, nello specifico, “la panterona”, Mascia Ferri!

Mascia Ferri, la panterona del Grande Fratello

Bionda, aitante, sensuale: come si può dimenticarla. Certo, per far riaffiorare dai ricordi il suo volto bisogna volgere indietro il nastro della memoria al 2001, anno di messa in onda della seconda edizione del Grande Fratello, all’epoca praticamente un “baby programma” in rodaggio.

Se “seconda edizione” però non serve a molto, per rinfrescare la memoria basterà dire “l’edizione vinta da Flavio Montrucchio“, personaggio che in televisione ha continuato invece a bazzicare.

Il dopo reality tra lavoro e famiglia

Tra Montrucchio però, vincitore, e l’allora “sconosciuto” Filippo Nardi, c’era anche lei, Mascia Ferri. La “panterona” dell’edizione che aveva fatto girare la testa a tanti. Dopo la fortunata edizione del Grande Fratello, uscita dalla casa la Ferri si cimentò per qualche tempo nel mondo della televisione apparendo un po’ a Scherzi a Parte, un po’ a Mezzogiorno in Famiglia ma fu una carriera fugace.

Da anni ormai la Ferri non si vede più sulla scena, una scelta dettata da motivi personali.

Il rimpianto de L’Isola dei Famosi

Come rilasciato proprio dalla Ferri in tempi non remoti a Gay.it, attacchi di claustrofobia, il lavoro e la voglia di stabilità l’hanno piano piano sospinta sempre più lontano dal piccolo schermo che, all’indomani del reality, l’aveva risucchiata. Ora Mascia Ferri, a distanza di quasi 20 anni dalla sua partecipazione al GF, è una donna di carriera in ambito manageriale, una moglie e anche una mamma di due bimbe.

Tuttavia, anche se ora si considera molto soddisfatta delle scelte prese lontano dalla televisione, un piccolo rimpianto ce l’ha seppur faccia parte di un passato che non rivuole. Tanti anni dopo il Grande Fratello, venne proposto alla Ferri di diventare concorrente di un altro reality, L’Isola dei Famosi. Un’occasione che però sfumò dato che la Ferri proprio in quel periodo aveva scoperto di essere in dolce attesa. Non cela nemmeno troppo il pensiero che si agita nell’anticamera del cervello per il quale, di fronte ad una nuova proposta, potrebbe anche cedere e tornare in televisione ma con i se e con i ma la storia non si fa!