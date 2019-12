Mancano ancora dei mesi al Festival di Sanremo ma nessuno riesce ad attendere, le notizie continua a susseguirsi, tra smentite e conferme, ormai da settimane. Tra vallette in forse e cantanti che ci saranno “di sicuro”, ieri Fiorello ha annunciato il conduttore de L’Altro Festival: Nicola Savino.

Savino a L’Altro Festival

L’Altro Festival è il nuovo programma, pronto a fare le veci del vecchio Dopo Festival. E chi sarà a condurre questa nuova edizione? A dare l’annuncio questa volta è stato Fiorello che, in diretta su RaiPlay con il suo programma Viva RaiPlay!, mentre ospitava proprio Amadeus ha rivelato la conduzione di Nicola Savino.

Per Nicola Savino questa non è certamente una novità: aveva già condotto il Dopofestival nel 2016 e nel 2017, in quelle occasioni affiancato dalla Gialappa’s Band.

Chiara Ferragni e il Codacons

Appena qualche giorno fa il Codacons ha espresso il suo dissenso in merito all’ipotesi di una partecipazione di Chiara Ferragni al Festival come valletta. L’influecer ha risposto alle critiche tramite il suo profilo social: “Per quanto mi è noto, non è stato mai preso da parte dell’Antitrust alcun provvedimento nei miei confronti”, sottolinea lei rispedendo le accuse al mittente. E ancora: “Ricordo al Codacons che sono stata la prima personalità del mondo social ad associarmi allo IAP – Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, proprio per contribuire alla regolamentazione della pubblicità sui social“.

Il Codacons ha poi replicato: “Non abbiamo niente di personale contro la Ferragni”, e ancora “Le nostre critiche non sono dirette alla persona quanto ai suoi comportamenti”.