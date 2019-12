Per anni la villa di Castiglioncello a Livorno, di Alberto Sordi, definita dallo stesso attore romano la villa delle “vacanze meravigliose“, lo ha accolto regalandogli momenti di riposo e di spensieratezza, lontano dal caos della Capitale. Si tratta di uno degli immobili più belli dell’attore romano ed ora è in vendita. Il prezzo ancora non è stato rivelato per ragioni di riservatezza, ma si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. La cifra è alquanto elevata, ma vista la villa in questione è più che giustificata. Venduta pochi anni prima della morte di Alberto Sordi, è stata restaurata e ha mantenuto la mobilia d’epoca.

Non solo mare, ma anche una piscina d’acqua marina

Per quanto riguarda le dimensioni della casa, l’agenzia immobiliare riferisce che vi sono più di mille mq di superficie tra corpo centrale e dependance. All’esterno ci sono 4mila mq di parco a picco sulla costa degli Etruschi, 600 mq di terrazze e poi una splendida piscina d’acqua marina, voluta proprio da Sordi.

L’attore non voleva più condividere i suoi momenti di relax al mare con gli altri bagnanti e sentiva l’esigenza di una privacy maggiore. Stando a quanto riporta il sito di ville di lusso, la proprietà in questione “si sviluppa su quattro livelli per una superficie complessiva di circa 900 mq.

Gli interni sono finemente decorati, arredati con importanti mobili d’epoca e presentano finiture di pregio tra le quali magnifici affreschi e particolari boiseries“.

Luogo di ritrovo per i grandi del cinema italiano

Non molto lontano dalla villa di Sordi, ci sono anche ex proprietà di altri grandi esponenti del cinema italiano, come Mastroianni, Panelli, Bice Valori, e anche del registra Enzo Trapani. Anche la sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico aveva una residenza estiva nei dintorni.

Di frequente si riunivano tutti per andare a passeggiare fra i sentieri delle colline a picco sul mare di Castiglioncello, concedendosi un pomeriggio di relax e di spensieratezza e, soprattutto, godendosi i meravigliosi paesaggi che la cittadina offriva ai villeggianti.