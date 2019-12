Una storia che continua a tenere il pubblico di Uomini & Donne con il fiato sospeso quella di Ida e Riccardo. Già reduci da una relazione particolarmente instabile, la coppia dopo l’ultima devastante crisi si trova ad un punto cruciale.

Lui le ha chiesto, con una mossa che ha sorpreso tutti, di diventare sua moglie. Ma se la proposta di matrimonio di Guarnieri è giunta del tutto inaspettata, la vera autrice del colpo di scena è stata la Platano, che ha declinato l’offerta. Nel frattempo tra loro si fa strada un altro cavaliere.

Ida non vuole sposarsi (per ora)

Dopo tanti dubbi e incertezze, Riccardo ha preso finalmente in mano la situazione.

E rivolgendosi alla sua Dama le ha chiesto: “Vuoi sposarmi, Ida?“. Una soluzione ai loro problemi? A quanto pare no. Sebbene Ida sognasse questo momento da tempo, non è bastata la proposta di matrimonio a salvare la loro situazione.

La Dama infatti ha rifiutato, incerta sul suo futuro accanto a Riccardo, data la fragilità della loro storia d’amore. “Lo scorso anno sarei stata pronta a sposarmi” ha dichiarato Ida. “Sarei andata in comune anche dopo una settimana. Adesso non lo so“. Di certo quella che vediamo ora è una Ida Platano diversa, più disillusa, sempre coinvolta da Riccardo, ma certamente con un pizzico di disincanto neglio occhi.

Ma il “No” della Platano non è sinonimo di una chiusura definitiva, chiede al suo Riccardo Guarnieri il tempo necessario per valutare con attenzione un passo simile, chiede lui di aspettarla.

La corte di Armando Incarnato

Intanto, mentre Ida e Riccardo sono ancora in bilico, si fa avanti un altro pretendente per la Platano. Si tratta di Armando Incarnato, che proprio in questi giorni avrebbe deciso di prendere le distanze da Veronica, dama che stava frequentando. Le ragioni per cui ha deciso di sospendere il corteggiamento di Veronica vanno ricondotte all’atteggiamento della dama e alle sue presunte bugie.

Siamo sicuri, però, che non ci sia dietro dell’altro? Siamo sicuri che non abbia influito il suo interesse per Ida, in questa decisione? Contemporaneamente alla sua decisione nei confronti di Veronica, Incarnato non ha nascosto le sue intenzioni di corteggiare la Platano, qualora tornasse single. “Le donne che mi hanno frequentato in questo periodo sanno che se Ida tornasse in studio da single, sarei pronto a incontrarla per poterci parlare“. Come prenderà questa dichiarazione Ida? Tornerà il sereno tra lei e Riccardo, o all’orizzonte si sta profilando la base di un nuovo amore?