Archiviata la soap opera Pratiful, c’è un nuovo filone di drammi vip consumati a colpi di caffeuccio: quello di Paola Caruso. Barbara d’Urso ha già trovato la madre biologica in diretta, ora è il momento di capire chi tra l’ex Bonas di Avanti un altro e il suo ex fidanzato mente. Nelle puntate precedenti avevamo sentito quest’ultimo, Moreno Merlo, dire di essere stato aggredito dalla Caruso. Poi è arrivato il momento della smentita della diretta interessata e adesso è l’ora della denuncia.

Referto contro referto

Come ricorderete, la Caruso aveva accusato Merlo di averle chiesto dei soldi e di essere stata registrata senza consenso.

Lui, sempre dalla d’Urso, aveva poi rigettato le accuse ribaltando la situazione e dipingendosi come vittima di un’aggressione (con tanto di referto dell’ambulanza). Adesso la palla torna nuovamente nelle mani di Paola Caruso che, a Domenica Live, ha tirato fuori le prove, o così dice: “Questa è la mia denuncia con data 21/11. L’ho denunciato perché mi registrava”. La Caruso confessa poi di essere stata aggredita, vede il referto medico dell’ex fidanzato e rilancia con la sua cartella clinica: “Ho anche io il referto dell’ambulanza, non sono andata in ospedale perché avevo Michelino (il figlio neonato, ndr.

) e non sapevo a chi lasciarlo. Ho un referto del medico. Nel suo c’è scritto: nulla in anamnesi, nulla da riscontrare. Il giorno dopo è venuto da me a riprendersi i vestiti, non aveva nessun segno”.

Le fatture delle spese

Barbara d’Urso, allora, come la migliore delle sceneggiatrici, arriva al cliffhanger di puntata con un fuori-onda di Moreno che ribadisce l’attacco della Caruso. Paola, a sua volta, la butta sui soldi e tira fuori nuove prove: “Ho portato fatture che dimostrano che ho pagato io la palestra, le sue lezioni. Ogni foto che abbiamo su Instagram, cene, Spa, tutte pagate da me”.

La Caruso tira in mezzo pure la ex suocera: “Ho pagato io per lei, non ho mai riavuti i soldi, non l’ho neanche detto a Moreno” e conclude minacciando di voler chiudere la vicenda nelle sedi opportune. Resta quindi da capire, se la sede opportuna, possa essere Domenica Live, Pomeriggio Cinque o Live Non è la d’Urso.