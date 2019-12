Fan preoccupati da qualche giorno, per l’improvviso malore che ha colto Kiko Nalli la scorsa settimana. Mentre veniva alla luce un sospetto di infarto, l’angoscia si diffondeva tra i suoi follower. Così l’haistylist dei vip ha scelto di parlare loro in maniera diretta per spiegare come stanno in realtà le cose.

Nalli ha quindi pubblicato un video tra le sue story Instagram, con lo scopo di tranquillizzare tutte le persone che si sono mostrate in pena per lui, ma anche per ringraziare tutti quelli che lo hanno sommerso di messaggi dopo il malore.

Cosa ha scatenato il malore

Kiko Nalli, dal Grande Fratello in poi, ammette di aver messo il suo fisico sotto sforzo, più del dovuto.

“Volevo rassicurare tutte le persone a me vicine e lontane. Sto bene, il mio corpo ha avuto un momento di sbandamento, ero molto stanco” racconta l’ex gieffino spiegando le cause che hanno scatenato il malore.

Scendendo nel dettaglio ha proseguito: “Da quando sono uscito dalla casa del Grande Fratello non mi sono più fermato tra serate ed il mio vero lavoro di hair stylist; il corpo un po’ ha ceduto ma ora sto bene, gli accertamenti sono andati tutti bene“.

Kiko Nalli ringrazia i fan

Dopo la diffusione della notizia del suo ricovero, i suoi fan si sono letteralmente scatenati, ricoprendolo di messaggi affettuosi e incoraggianti, con i quali lo esortavano a tenere duro e non mollare.

Kiko ha voluto ringraziare tanto affetto e tanto supporto. Così, proseguendo con la story ha aggiunto: “Non faccio questo video per sentirmi figo. Non mi interessa che ne parlino i giornalisti. Ci sono cose più importanti di cui parlare, in ogni caso ringrazio i siti di gossip che mi hanno sostenuto, ma soprattutto la gente da cui ho ricevuto migliaia di messaggi di vicinanza. Questi messaggi però giriamoli verso le persone che ne hanno bisogno.

Sto bene e sono più forte di prima“.