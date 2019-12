“Instagram” si desta col vestito di gran festa mentre candida la neve scende giù! Tempo di addobbi natalizi, alberelli, palline di natale, festoni e ghirlande appese alle porte in questi giorni di preparativi che ci distanziano dall’atteso Natale. Anche l’homepage di Instagram è un continuo pullulare di lucine che i vip non si risparmiano di mostrare ai fan, facendo entrare il mondo dell’utenza nelle loro case, nelle loro atmosfere tra gusti classici, innovativi e qualche “trashata”.

Natale di classe in casa Ferragnez

Un piccolo iter nelle case dei vip sotto le feste ci permette di scorgere qua e là gusti e sentimenti che la star nutrono per il Natale.

Partiamo ovviamente, dalla famiglia più social di tutte, quella dei Ferragnez. Un grande albero da “tradizione”, elegante, imponente, sbrilluccicoso. In casa di Fedez e Chiara Ferragni si gioca sui colori dell’oro, del verde e del rosso con tanto di renna bianca delle corna luccicose anch’esse.

Gli addobbi di Conte e le lucine di Antonella Clerici

Si intravede poco ma tuttavia si usma l’entusiasmo dallo scatto pubblicato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Anche il premier ha voluto immortalarsi intento a fare l’albero di Natale, anche in questo caso giocato sui toni del rosso vermiglio e dell’oro, insieme al figlio.

Un albero però decisamente più istituzionale a giudicare lo sfondo.

Ha giocato invece d’anticipo l’amata Antonella Nazionale. La Clerici infatti, insieme alla sua Maelle, ha deciso di bruciare tutti sui preparativi allestendo un bell’alberello già a fine novembre. Un albero intriso di addobbi che quasi si fa fatica a distinguere tra palline, cordini di luce e neve finta.

Mignon per la Orlando, speranzoso quello della Fabiani

“Quasi Natale a casa mia… quest’anno ho optato per un piccolo albero attacca alla parete! Che ve ne pare?“, scrive su Instagram la conduttrice e showgirl Stefania Orlando che con un abitino di pizzo nero ha voluto immortalarsi vicino al suo piccolo contributo natalizio nella sua dimora: un alberello formato “mignon”, appeso alla parete con qualche angioletto bianco.

“Caro Babbo Natale – scrive invece su Instagram Alessia Fabiani, pubblicando un video dei suoi bimbi intenti ad appendere palline e nastrini colorati – Io Kim e Keira ci stiamo preparando e ti aspettiamo come ogni anno con il cuore piano di gioia e speranza… ma quest’anno abbiamo un desiderio in più… e tu sai qual è“. In prima linea, nei primi giorni di dicembre, anche la Marcuzzi che da “tradizione”, ha deciso di addobbare il suo alberello aggiungendo qualcosa di “nuovo”: “[…] diciamo che con Brownie è stata una vera impresa poterlo finire“, chiude così il post la conduttrice, lasciando intendere quanto sia stato difficile portare a termine l’impresa con l’entusiasmo del cagnolino in giro per casa.