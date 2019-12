Maria De Filippi è ormai un brand della televisione italiana. I suoi programmi, pur avendo identità molto differenti, hanno una cifra stilistica comune: la sua. Per questo, non di rado, i vari “mondi” dell’universo mariano finiscono per sovrapporsi, entrando l’uno nell’altro, e creando “speciali” che, in fondo, si rivolgono per lo più allo stesso pubblico, come fossero puntate di una grande ed unica serie antologica. Era già successo con i protagonisti di Temptation Island ospiti a Uomini e Donne (terreno comune: le relazioni), adesso il nuovo crossover sarà tra Tu Si Que Vales ed Amici dove il massimo comune denominatore è il talento.

Il vincitore di Canto

Se Alessandra Amoroso o Emma Marrone sono ormai di casa a Tu Si Que Vales, gli allievi della scuola non hanno ancora mai fatto il “salto” in un altro programma del sabato sera di Canale 5.

Succederà sabato prossimo quando due concorrenti di Amici, vincitori delle sfide Tu Si Que Vales di canto e ballo disputate negli speciali del sabato pomeriggio, approderanno allo show condotto da Belen. Lo scorso 7 dicembre, per il canto, si erano sfidati Jacopo, Nyv e Gaia (già finalista di X Factor), considerati gli allievi più apprezzati dalla classifica e più meritevoli.

A spuntarla, però, è stata Nyv che potrà esibirsi con un suo inedito. La giuria di esperti composta dal giornalista Paolo Giordano e i produttori Klaus Bonoldi e Don Joe ha premiato la ragazza che potrà fare conoscere a una platea sconfinata (più di 5 milioni di persone, numeroni per Canale 5) il suo pezzo, un brano estremamente coinvolgente che – tra l’altro – ha una forte connotazione sociale perché racconta la piaga dell’alcolismo.

Nyv ad Amici

Il vincitore di Ballo

Anche il ballo avrà un suo esponente a rappresentare la scuola in Tu Si Que Vales. A spuntarla, alla fine di questo torneo interno, è stato Federico che ha battuto Javier nella sfida finale giudicata dalla giornalista Francesca Bernabini, il coreografo Federico Leli e il regista Emanuel Lo (compagno della cantante Giorgia).

Un’opportunità incredibile considerando che si tratta della finale del programma più visto di questa stagione televisiva. Finale che premierà il talento migliore e che consacrerà definitivamente la rivelazione di questa stagione tv: Sabrina Ferilli.