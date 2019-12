Che sia poliedrica non c’è alcun dubbio: Serena Grandi riesce a passare da un film premio Oscar come La Grande Bellezza e le confessioni sull’aldilà nel salotto di Barbara d’Urso. Dati i presupposti, non dovrebbe quindi stupire la sua voglia di entrare in politica e di debuttare nelle stanze dei bottoni accanto a Matteo Salvini.

Sulla ruspa con Matteo

Qualche tempo fa, la Grandi, aveva mostrato una certa aderenza alla “filosofia della ruspa”. Appena il mese scorso, dopo aver subito un furto in casa da parte di alcuni ladri, l’attrice si era appellata all’ormai leggendario mezzo locomotore simbolo del Salvini pensiero: “Continuo a dire, caro Matteo: hai ragione, ci vuole la ruspa.

Specialmente a Rimini”. Era novembre e la Grandi dichiarava di voler incontrare Salvini. Un mese dopo l’interesse c’è ed è ancora più vivo. Ad un’intervista rilasciata ad Adnkronos la Grandi dichiara: “Entrare in politica? Perché no! Sicuramente con la Lega. Anzi faccio un appello a Salvini”. Le intenzioni ci sono tutte, bisogna adesso capire se l’interesse è ricambiato. Non è la prima volta che la politica pesca a piene mani dal mondo dello spettacolo (citofonare Iva Zanicchi o Elisabetta Gardini, giusto per fare due nomi).

Il progetto contro il femminicidio

Politica o no, di certo c’è l’interesse di Serena Grandi a volersi impegnare nel sociale.

L’attrice ha dichiarato di aver preso parte ad un cortometraggio contro il femminicidio e di voler proseguire nell’argomento attraverso un blog: “Sono molto fiera di ‘Preludio’ a cui ho partecipato e che ha come voce narrante Isabella Rossellini”. E poi ancora: “Sto allestendo un blog che si chiama ‘Scarpe rosse insieme cambieremo le leggi’ che tratta argomenti come lo stalking e la violenza sulle donne. Quello di cui vorrei occuparmi infatti è di politiche sociali”. Parlamento o blog, il passo da social a sociale è brevissimo.

Chissà cosa ne pensa il figlio Edoardo, gay dichiarato, di questa vicinanza della madre ad un partito che non si è mai speso, anzi, in politiche di sostegno al mondo Lgbt+.