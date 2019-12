Per Antonella Clerici non è il migliore dei momenti della sua (lunga) carriera. Archiviato La Prova del Cuoco, la bionda conduttrice è rimasta senza appuntamenti in day time o prime time. Pochi “speciali” che hanno quasi il sapore del contentino. Troppo poco per una conduttrice tanto amata che alla Rai ha dato molto. L’appuntamento più importante di questa sua stagione televisiva è stato lo Zecchino d’Oro, programma condotto in tandem con Carlo Conti che le è valso più di una critica.

La Clerici lascia lo Zecchino

La coppia Conti-Clerici non è riuscita a portare in casa Rai ascolti soddisfacenti nella finale. Con un 12.4% di share in medio e poco più di 2 milioni di telespettatori, molti hanno parlato di flop (c’è da dire che i due avevano contro il colosso Tu si Que Vales).

“A me e ad Antonella non interesserà sapere quanto share avremo fatto, ma ci interesserà sapere solo quanti pasti avremo donato alle mense francescane grazie allo Zecchino d’Oro” aveva dichiarato Conti alla vigilia della finale. Peccato che alla dirigenza Rai, probabilmente, ci saranno anche altri interessi e numeri da far quadrare. La Clerici saluta quindi il pubblico, ma anche il coro dell’Antoniano, con un po’ di amaro in bocca.

Non sarà infatti lei a condurre Lo Zecchino d’oro a Natale, le due puntate speciali che – come da tradizione – vengono trasmesse il pomeriggio della vigilia e la mattina di Natale. Uno speciale “staccato” dal concorso vero e proprio che, a prescindere dal successo di questa edizione e prima ancora che venissero emanati i dati di ascolto, aveva già un’altra Guida.

Guida e Belli con il coro a Natale

Sarà infatti Gloria Guida a condurre i due speciali natalizi dello Zecchino d’Oro in onda martedì 24 dicembre alle 15.40 e mercoledì 25 a partire dalle 9.35. L’attrice ormai conduttrice è reduce dal successo de Le Ragazze, piccolo cult di una Rai 3 sempre più orientata alla qualità.

Ma Gloria Guida non sarà sola, perché a fianco a lei ci sarà anche Mister Ballando con le Stelle, Paolo Belli che torna all’Antoniano per il quarto anno consecutivo. Riuscirà Lo Zecchino d’oro a Natale ad ottenere ascolti soddisfacenti?