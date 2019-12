Giancarlo Magalli è stato sposato per più di vent’anni con la seconda moglie, Valeria Donati, da cui ha avuto una figlia. Ma chi è l’ex moglie del presentatore? Come si sono conosciuti?

Chi è la seconda moglie di Magalli?

L’ex moglie del presentatore si chiama Valeria Donati ed è nata a Roma il 1 Maggio del 1965. Tra lei e Magalli è scattata subito la scintilla e il loro amore è durato per più di 20 anni. All’inizio della loro storia non sono mancate le critiche a causa della grande differenza di età: lui 40, lei 23 anni ma la coppia, innamorata più che mai, celebrò le nozze con una cerimonia in grande stile a Villa del Sole di Roma.

La Donati, parlando del suo rapporto con l’ex marito ha ammesso: “22 anni di felicità lasciano un patrimonio che 10 anni di separazione non riescono ancora ad intaccare“. Il loro matrimonio, che gli ha regalato una bellissima figlia molto seguita sui social, Michela Magalli, è terminato ormai da tempo ma il presentatore, attualmente single, è ancora profondamente legato all’ex moglie e per lei nutre ancora molto affetto e stima.

Come si sono conosciuti Valeria Donati ed il presentatore?

Il merito di questa grande storia d’amore è di Raffaella Carrà.

Infatti, Giancarlo si trovava a lavoro come autore di studio per la presentatrice mentre Valeria, una fan, aveva voluto dare la sua opinione sul programma e su di lui, tanto da cercare il numero telefonico sull’elenco per dirgli il suo disappunto. In una lunga intervista al settimanale Gente lo stesso conduttore ha raccontato di come la moglie fosse una farmacista che non aveva nessuna intenzione di entrare nel mondo dello spettacolo. Questo lo colpì moltissimo, dal momento che molte donne si approcciavano a lui per avere un ruolo in TV: “Mi convinse e venne da me in ufficio, poi le è venuto un gran mal di testa”.