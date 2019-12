Guarda, guarda chi potrebbe far capolino all’interno della casa più spiata d’Italia. Sono ancora tanti i nomi che mancano all’appello parlando di futuri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Giusto qualche giorno fa era stata resa nota una lunga lista di papabilisssimi, quasi certi, concorrenti del reality tra cui Adriana Volpe, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila. Come dicevamo, posti vacanti ce ne sono ancora e arriva dritto dritto al petto di Alfonso Signorini, venturo condottiero del programma, un appello da parte di una personalità televisiva che con i reality ci sa fare.

Grande Fratello Vip: svelati i primi concorrenti

Aggiungiamo un nome a quella lunga lista di concorrenti che sembrano entrare ormai di dovere all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Giusto qualche giorno fa, al nome di Rita Rusic, aggiungevamo quello di Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Aristide Malnati, Antonio Zequila: nomi non sconosciuti alle orecchie del pubblico e che effettivamente da un po’ di tempo latitano dal piccolo schermo. Ritorni in grande stile particolarmente caldeggiati da Alfonso Signorini che per il suo primo Grande Fratello Vip nelle vesti di conduttore, sta pensando in grande.

L’appello di Patrizia Rossetti

Ora però, come dicevamo, c’è un’altra conduttrice televisiva a cui piacerebbe particolarmente potersi sedere nel giardino della “casa”.

Si tratta niente meno che di Patrizia Rossetti, già navigatissima in termini di reality dopo la vittoria portata a casa a Pechino Express dove ha preso parte in coppia insieme a Maria Teresa Ruta. Confidandosi sulle pagine di Nuovo, la conduttrice ha rivelato di aver già sostenuto ben 3 provini per partecipare al reality che avrà inizio dal prossimo gennaio 2020. Proprio come dice lei insomma, le probabilità di vederla all’interno della casa è alta: “Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show“. Un “magari” che si tramuta però ben presto in un “per favore”: “Fammi entrare“, ha infatti chiesto la Rossetti a Signorini, riponendo in lui tutta la fiducia e la speranza.

Il motivo di tanta insistenza? La Rossetti ha voglia di mettersi alla prova e già ben sa che entrare nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe significare per lei affrontare una grande sfida per sé stessa: “Sarebbe tipo una prigione dorata – ha confessato a Nuovo la conduttrice – E siccome io amo molto la mia libertà, potrebbe essere una bella sfida“.