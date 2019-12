Ilaria D’Amico è stata recentemente ospite di Verissimo dove ha avuto modo di parlare di un dramma della sua infanzia. Inoltre ha affrontato anche il ricordo del suo legame con Rocco Attisani, padre del figlio Pietro. Seppur tra loro le cose non hanno funzionato, la giornalista e compagna di Gigi Buffon ha affermato come sia un ottimo genitore.

Ilaria D’Amico e Rocco Attisani uniti da Pietro

A Verissimo, Ilaria D’Amico ha parlato a tutto tondo della sua vita, a partire della relazione con Gigi Buffon. Durante l’intervista, si è affrontato, però, anche il suo passato con Rocco Attisani. Il figlio Pietro è l’anello di congiunzione tra i due, ormai uniti solo da una bella amicizia.

La D’Amico ha detto che tra loro era complicato. “Rocco è un padre fantastico ma è l’approdo di un amore che aveva delle cose bellissime ma aveva una difficoltà nelle cose quotidiane, non riuscivamo ad andare d’accordo.” I due hanno tentato fino alla fine di mantenere in piedi il loro rapporto, facendo anche terapia di coppia e lottando. Tuttavia, hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra: “Siamo adatti ad essere due compagni amici ma non compagni di vita“. Naturalmente, la coppia è arrivata a questa conclusione solo col tempo, perché, dice Ilaria: “Le storie si scoprono via via che la vivi la vita, che è una scoperta continua”.

Chi è Rocco Attisani, ex della D’Amico

Rocco Attisani e Ilaria D’Amico ora sono ottimi amici e fanno parte di una grande famiglia allargata che comprende Gigi Buffon e Maria Cecilia Andretta, la compagna di Rocco. I quattro, coi rispettivi figli, vengono spesso fotografati insieme dai paparazzi. Rocco e Ilaria si sono innamorati nel 2014 e ora la coppia è in attesa di un bambino. La stessa D’Amico sarebbe stata molto felice nell’apprendere la notizia. Di Rocco, tuttavia, si conosce pochissimo.

È un imprenditore, che in una vecchia intervista della giornalista sportiva, quando i due stavano ancora insieme, era stato definito preciso, ordinato e rispettoso.