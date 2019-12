Ha tenuto i fan con il fiato sospeso in questi giorni Kiko Nalli. Il noto hairstylist è stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito ad un malore. Ora sta bene, tanto che ha voluto tranquillizzare i suoi follower su Instagram.

Tuttavia c’è chi è ancora in pensiero per lui, come la sorella di Tina Cipollari, Annarita. L’ex cognata ha parlato per mezzo del settimanale DiPiù, preoccupata del suo stato di salute, ma anche del suo rapporto con Ambra Lombardo, nuova fiamma di Kiko.

Le perplessità della sorella di Tina

Come lo stesso Nalli ha dichiarato, il malore è stato causato da stress e affaticamento.

Secondo Annarita, sorella di Tina gran parte del nervosismo di Kiko scaturirebbe proprio dalla sua relazione con la Lombardo.

“Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra” dice senza mezzi termini e andando dritta al punto. “Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’. Per me sta soffrendo e non lo vuole ammettere. Io non, a volte ho l’impressione che questa Ambra lo abbia stregato“. Poi aggiunge: “A me lei non piace, lui lo sa. Infatti Kikò non me ne parla quasi mai e se io provo a nominarla lui si arrabbia.

E la sua pressione ne risente“.

Kiko Nalli soffre per amore?

Kiko adesso sta bene, come riferisce l’ex cognata. Ma nonostante sia stato dimesso, Annarita nutre ancora delle perplessità. “Adesso è stato dimesso, ma vorrei vederlo più sereno: dubito però che in questo periodo possa accadere: sta molto soffrendo e le sue pene sono soprattutto d’amore“.

Che le pene d’amore siano fonte di preoccupazione? La mancanza di tranquillità, se costante, può mettere a dura prova l’organismo, ma per conoscerne le cause bisognerebbe scavare a fondo nella vita di Kiko.