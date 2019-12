Per molto tempo l’abbiamo vista nel piccolo schermo ma ora, un po’ più lontana dalla TV, cosa farà Maria Amelia Monti? Scopriamo i suoi nuovi progetti lavorativi e qualche curiosità sulla vita privata dell’artista.

Cosa fa adesso l’artista?

L’attrice milanese, nata il 30 giugno del 1962, anche se non si vede molto spesso sul piccolo schermo, non ha abbandonato il mondo dello spettacolo ed è pronta con un nuovo progetto. Infatti, ha finito le riprese del suo nuovo film Se mi vuoi bene, in cui è protagonista insieme a Claudio Bisio, Sergio Rubini e Flavio Insinna. Oltre ad essere stata sposata per “fiction” al presentatore Gerry Scotti, Maria Amelia, nella vita reale, è legata a suo marito Edoardo Erba, drammaturgo e regista, da circa 24 anni ed è mamma di tre figli: Marianna, Leonardo ed il figlio adottivo Robel.

La coppia, infatti, ha deciso di accogliere nella loro famiglia anche un bimbo etiope, in quanto i due figli naturali avrebbero voluto tanto un fratellino. Un presente sereno ma un passato difficile e con qualche grande delusione. Come ha raccontato l’artista a Vieni da Me e da come si può leggere sul suo sito ufficiale, è stata più volte bocciata o respinta dalle scuole di recitazione per un problema di dizione, che riuscì a correggere dopo tanto impegno e lavoro.

“Ricordo ancora – ha spiegato nello studio di Caterina Balivo– quando davanti allo specchio dissi Roma senza la erre moscia“.

Il rapporto con Gerry Scotti

Dopo aver lavorato per anni insieme a Gerry nella sitcom Finalmente Soli, il pubblico, per molto tempo, ha addirittura pensato che fossero realmente sposati. A Vieni da Me ha spiegato come, a causa della grande confusione che regnava tra i telespettatori, uno dei suoi figli, dovette spiegare a scuola che non era il figlio di Scotti. Quest’ultimo, intervenendo in trasmissione, ha dedicato all’ex collega un tenero messaggio di affetto.

Maria Amelia, legata da una profonda amicizia al conduttore, ha affermato: “Abbiamo lavorato insieme e riso tanto per dieci anni. Queste risate ci hanno unito. Non usciamo spesso e probabilmente non andiamo neanche tanto d’accordo, ma ci amiamo tantissimo“.

Curiosità su Maria Amelia Monti

Grazie alla gioia di aver adottato un bambino, l’artista ama definirsi “mamma di pancia e di cuore”, non ha tatuaggi, è alta 1.73 cm ed il suo credo religioso è il buddhismo. Nella sua famiglia d’origine non è l’unica ad aver raggiunto il successo di pubblico, infatti, lo zio dell’attrice è il celebre pittore Cesare Monti. Ha svelato anche di aver fatto un film che non è mai uscito con un grande cast e per la gioia si comprò un frigorifero, che dovette restituire perché non fu mai pagata.

