Ospite del salotto pomeridiano di Caterina Balivo, Vieni da Me, l’attrice Maria Amelia Monti ha ricevuto una simpatica e dolce dedica da parte dell’amico di sempre Gerry Scotti. Il conduttore ha espresso parole gentili e colme di affetto per l’ex collega; l’attrice ha poi raccontato alcuni retroscena relativi al periodo in cui i due hanno lavorato insieme alla sit-com Finalmente soli.

Il videomessaggio di Gerry Scotti

Parlando del suo rapporto con il collega e amico Gerry Scotti, l’attrice Maria Amelia Monti ha descritto il profondo affetto che li lega, “Il mio topo” lo ha chiamato, in riferimento alla sit-com che li vedeva sposati.

Poco dopo però per l’attrice è arrivata una bella sorpresa, un messaggio affettuoso del conduttore: “Ciao amore non potevo non mandarti il mio abbraccio e il mio saluto. Tu non lo sai ma sei una delle donne che ho amato di più nella mia vita, ti ho amata come donna, come persona, come collega di lavoro, come attrice, come tutto!” ha detto Scotti.

Ancora insieme?

Nel suo videomessaggio, Gerry Scotti ha voluto lanciare un piccolo spoiler agli spettatori da casa: “Rispondo alla domanda che tutti quelli che incontro per strada mi fanno, ovvero quando tornerete con Finalmente soli, beh stiamo aspettando di avere l’età di Sandra e Raimondo e poi vi delizieremo ancora con le nostre gag”.

Il conduttore ha poi scherzato con Caterina Balivo, salutandola nel video messaggio ha detto: “Anche con lei ci starei assieme” e lei divertita, in risposta, ha detto che si candiderebbe volentieri come amante.

Ricordando Finalmente soli

Sull’esperienza vissuta insieme a Gerry Scotti, Maria Amelia Monti ha un ricordo affettuoso. “Ci siamo divertiti tantissimo” e, in riferimento al suo rapporto col collega, l’attrice ricorda di come suo figlio: “ha dovuto dire ai suoi compagni di scuola che non era lui suo padre”.

C’è stato però anche qualche risvolto negativo come due episodi poco piacevoli, uno alla morte del padre, quando un addetto delle pompe funebri le ha chiesto di Scotti, stessa cosa che le è accaduta quando ha avuto un malore mentre guidava.