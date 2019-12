Nonostante i risultati in termini di share non siano mai più che tiepidi, a Vieni da Me, il programma del pomeriggio di Rai 1 di Caterina Balivo, va riconosciuto il merito di creare dei “titoli” in ogni puntata. Nonostante il clima giocoso, l’atmosfera scanzonata o le rubriche leggere, c’è sempre qualche sfuriata imprevista, un pianto che esplode inaspettato, o una dichiarazione piccante che fa il giro del web. La sorpresa della settimana, questa volta, è targata Rocco Tanica.

La storia d’amore che non ti aspetti

Durante un’intervista nella rubrica del gioco delle emoticon, il comico/cantante/conduttore si è lasciato andare ad una dichiarazione inaspettata su Paola Cortellesi.

Tra i due, che hanno diviso la scena ai tempi di Mai dire Gol, pare esserci stata una relazione: “Diciamo che Paola si è fidanzata con me. Poi dopo non si è più fidanzata con me”. Quando la Balivo gli ha chiesto, ironicamente, se da giovane fosse bello, Tanica ha scerzato: “Ho sempre dovuto lottare con questo handicap della forma fisica smagliante, ma non potevo essere considerato solo un corpo perfetto, una bambola, un oggetto erotico: ho deciso di essere qualcosa di diverso.

Paola mi ha conosciuto in un momento di massimo splendore, ha capito che aveva a che fare con un personaggio attendibile”.

Rocco Tanica e Paola Cortellesi a Mai Dire Gol

Tamponamento di coppia

Incalzato dalla Balivo, Tanica ha poi continuato: “Io e Paola abbiamo cantato e scritto insieme, abbiamo fatto anche altro insieme”. L’ex componente di Elio e le Storie Tese ha poi ricordato quando i due ebbero un incidente in macchina insieme: “Ho fatto anche un piccolo incidente in macchina con lei.

Stavo facendo lo spiritoso e nel darmi da fare raccontando le cose ho dimenticato di guardare davanti, mi sono girato e a un certo punto ho preso la macchina davanti. Fortunatamente nessuno si è fatto male”. Tanica ha poi assegnato alla Cortellesi l’emoticon “TACI”: “Per favore non raccontare di quelle volte la e di quando ho fatto un tamponamento per amor tuo”.