Nonostante i molti dubbi di alcuni, la storia tra Gemma Galgani e la nuova fiamma Juan Luis Ciano sta appassionando non solo il pubblico di Uomini & Donne, ma anche molti addetti ai lavori di casa Mediaset. Uno fra tutti l’autore, conduttore e giornalista Maurizio Costanzo.

Costanzo ne ha scritto sul settimanale Nuovo dichiarando di approvare la relazione che sta nascendo sotto i riflettori tra la dama torinese e il cavaliere di origini venezuelane.

Le parole di Maurizio Costanzo

Anche se Gemma e Juan Luis sono ancora all’inizio della loro frequentazione, l’intesa sembra convincere il pubblico.

Condivide questa visione anche Maurizio Costanzo, che su Nuovo sembra dare alla coppia la sua benedizione.

“La sua storia d’amore con il dentista venezuelano sta davvero appassionando molto il pubblico a casa” scrive il giornalista sul settimanale. “La forza del programma di successo è rispecchiare sentimenti, desideri o situazioni normali, in cui il pubblico si può ritrovare”. E a quanto pare Juan e Gemma offrono agli spettatori l’immagine di un sentimento semplice e genuino, in potersi rispecchiare. E questo, secondo Maurizio, è un punto a favore per la nascita di una bella storia d’amore.

Ora non resta che aspettare, quindi, che quest’amore prenda il volo.

Gemma e Juan Luis

Eppure tra Gemma e Juan Luis sembra tutto essere ancora in fase di definizione. Tra loro l’alchimia è innegabile e poche volte la Dama Bianca è apparsa così coinvolta da un uomo.

Per contro il venezuelano non ha ancora fatto la sua mossa, ma lui stesso ne dichiara il motivo: Juan Luis vuole essere sicuro dei suoi sentimenti nei confronti di Gemma e sicuro dei sentimenti della Galgani nei suoi di confronti.

Tuttavia non mancano i veleni, che circolano in giro attraverso l’ipotesi secondo la quale Ciano stia temporeggiando perché interessato solo alla visibilità. Dove sarà la verità? Quanto ancora dovremmo aspettare prima che la loro storia diventi una cosa reale?