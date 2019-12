Leonardo Pieraccioni starebbe frequentando una nuova donna, stando ad alcune indiscrezioni. Questo nuovo legame avrebbe spinto la sua ex Laura Torrisi a lanciare una serie di frecciatine su Instagram per spiegare il suo punto di vista.

Le parole della Torrisi su Instagram

Sembrerebbe proprio che Leonardo Pieraccioni abbia una nuova fiamma. Il settimanale Chi riferisce che l’attore toscano è stato pizzicato, mano nella mano, con una donna intento a fare shopping in un grande magazzino romano. Pieraccioni sta girando l’Italia per la tournée insieme a Carlo Conti e Giorgio Panariello e la tappa romana ha portato alla luce quello che potrebbe essere a tutti gli effetti un nuovo legame.

Parallelamente, sull’Instagram di Laura Torrisi, ex dell’attore, sono apparsi dei commenti sibillini. Lei è a Bali per una vacanza da sola e scrive “Ci vuole molta forza per amare la solitudine”. I suoi seguaci le hanno risposto: “Meglio soli che male accompagnati”

A quanto pare, viaggiare da sola ha fatto capire tante cose alla Torrisi. Lei stessa al commento “Ci vuole molta forza a restare con chi ti fa sentir più sola credimi” replica: “Ti credo perché l’ho provato”.

Le storie di Laura Torrisi e Pieraccioni

In queste settimane si sono rincorse numerose indiscrezioni in merito a ipotetiche frequentazioni di Laura Torrisi, subito dopo la sua esperienza a Amici Celebrities. Dopo l’addio a Leonardo Pieraccioni, l’attrice aveva iniziato una relazione con Luca Betti, un ex pilota di rally, arrivata in seguito al capolinea per colpa di alcune crisi. In seguito, a far battere il cuore della Torrisi sarebbe arrivato il cantautore Aiello anche se non c’è stata conferma di ciò e proprio gli scatti di Instagram lascerebbero intendere che l’attrice sia ancora single e pronta a godersi la sua serenità in solitudine.

Leonardo Pieraccioni, invece, era stato avvistato proprio questa estate dai paparazzi di DiPiù con Teresa Magni con la quale sembrava affiatatissimo.