Continua la nuova epopea con protagonista la showgirl Paola Caruso. Da circa un mese lei e l’ex fidanzato Moreno Merlo dibattono con pesantissimi botta e risposta nei salotti di Barbara d’Urso, Domenica Live e Live Non è la d’Urso.

Questa volta Moreno attacca la versione di Paola Caruso in merito alla questione dei maltrattamenti e degli acquisti fatti dalla Caruso per lui e per la madre di lui.

Moreno Merlo mostra le foto dell’ospedale

“Ognuno di noi può fare qualsiasi tipo di denuncia affrontandone le conseguenze”, esordisce così Moreno Merlo dopo aver fatto il rewatch delle accuse dell’ex.

“Si parla di fantasia” afferma arcigno e poi continua: “Se la signora Paola Caruso viene qua e dopo tre settimane si ricorda di aver avuto l’occhio nero e poi le chiedi spiegazioni e lei non le sa dare…” Moreno fa mostrare alla d’Urso le foto che si è scattato il 29 ottobre scorso quando i due hanno discusso e lei lo ha aggredito.

Barbara d’Urso mostra le foto di Moreno in ospedale

La polemica sul vestito della madre

Inoltre Merlo ha risposto alla questione legata alla mamma: “Lì ha veramente toccato il fondo”.

La mamma di Moreno stessa ha ribadito che tutta la relazione tra i due era una messa in scena per una comparsata dalla d’Urso.

“È incastrata qua, è una bugiarda, da qui non ne scende” afferma Moreno, dicendo che se lei dovesse denunciarlo ne pagherà le conseguenze, idem se non lo fa perché significherebbe che ha mentito.

La testimonianza dell’idraulico

Nello scavare sempre più a fondo nella vicenda, Barbara d’Urso mette Moreno Merlo di fronte alla testimonianza dell’idraulico, che ha raccontato di come i due fossero una coppia, e di come li abbia sentiti discutere di soldi e non solo.

L’idraulico ha preso le parti di Paola Caruso, accusando Moreno di aver approfittato di lei.

La macchiana della verità

Paola Caruso si è sottoposta alla macchina della verità per dimostrare di aver ragione e conclude: “La verità è una ed è questa“. Il test, più che positivo, ha lasciato di sasso Moreno Merlo che, alla proposta di Barbara d’Urso di fare lo stesso ha negato continuando ad affermare di avere ragione e di avere le prove.

I due si sono lasciati con la promessa di un confronto nell’ascensore a Live – Non è la d’Urso.