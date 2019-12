Cosa accade tra Emma Marrone ed Enrico Nigiotti? In tanti se lo domandano dalla scorsa estate, mentre in molti altri sperano in un gossip succoso che li veda finalmente insieme.

Se vogliamo prendere in analisi il termine flirtare, pare che i due cantanti stiano facendo proprio quello, tenendo conto dello scambio di complimenti e del botta e risposta piccante sui social. Così, se da un lato l’ultimo selfie dell’artista toscano alza l’asticella del termometro, il commento audace di Emma da voce alla schiera adoranti delle fan che apprezzano la scatto a torso nudo, ma anche ad un’ondata di rumors.

Eppure fu proprio lui a cominciare l’estate scorsa commentando uno scatto della Marrone in bikini. Che tra loro ci sia qualcosa?

Il selfie di Enrico Nigiotti

Provocante è provocante Enrico Nigiotti, che guarda in camera tra le lenzuola, sveglio di primo mattino e scrive: “La sera Leoni, la mattina…?“. Il cantante che l’anno scorso partecipò a Sanremo con Nonno Hollywood sembra davvero essere in forma smagliante.

E su lui stuzzica gli appetiti, Emma non fa certo finta di niente e raccoglie la “provocazione” rispondendo: “Boni, per te va bene boni” con tanto di emoticon innamorate.

Il flirt con Emma in atto da tempo?

Se Emma si è sbilanciata tanto sarà anche perché si sarà segnata gli apprezzamenti che quest’estate il collega le ha fatto. Ad un foto che la salentina ha pubblicato su Instagram, che la ritraeva in bikini, Nigiotti ha scritto semplicemente “Sexbomb“.

Un interesse reciproco, una certa elettricità tra i due, che la rete di follower non ha potuto fare a meno di notare. Ed infatti, non manca chi commenta taggando Emma: “Ma perché non vi mettete insieme?

“. Intanto i curiosi impazzano chiedendosi cosa ci sia tra Emma ed Enrico: una semplice amicizia digitale o qualcosa di più?