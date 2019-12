L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic da mesi alle prese con la leucemia, ha lanciato un messaggio nel pre partita dell’ultima partita di Serie A. Ha invitato tutti gli italiani a controllarsi per prevenire la malattia, ma anche a donare il midollo e aiutare chi ne soffre.

La battaglia di Mihajlovic

Il suo percorso è senza dubbio tra le storie umane più toccanti di questa annata calcistica. Era estate quando l’allenatore del Bologna ed stimatissimo ex calciatore di Lazio e Inter Sinisa Mihajlovic annunciava di avere la leucemia. Da lì l’inizio di una battaglia che lo ha tenuto a lungo fuori dal suo ambiente naturale, il campo da gioco.

Mesi di cure e cicli di terapie, fino alle recenti dimissioni dall’ospedale che gli hanno permesso di tornare a casa.

Ora che è tornato in panchina, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi del Bologna, del calcio e in generale all’Italia tutta.

Sul campo a fianco dell’Ail

Nel pre partita di Bologna-Atalanta l’allenatore Sinisa Mihajlovic è sceso in campo assieme al dirigente dell’Istituto di Ematologia dell’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna e all’Ail, Associazione italiana per la lotta alla leucemia.

Qui ha lanciato due messaggi importanti: prevenzione e donazione.

“Sto passando questa brutta malattia e finora sto vincendo – ha detto Mihajlovic – 20-25 anni fa ero più in là che di qua, con le ricerche si sono fatti passi avanti“. Ha poi continuato: “La cosa fondamentale è prevenire, farsi controllare“.

L’appello a donare il midollo

Dopo l’appello alla prevenzione, l’allenatore serbo ha lanciato un appello molto importante. “In Italia ci sono pochi donatori: siamo uno dei paesi che dona di meno – ha aggiunto ai microfoni di BFC TV – È fondamentale: quando si ha questa malattia si fa di tutto per arrivare a fare un trapianto di midollo, ti salva la vita“.

Invita quindi a donare, per poter dare un futuro e una speranza a chi è malato: “Chi lo fa ha grande umanità. Io purtroppo non lo posso più fare, mi hanno dato un nuovo midollo e non lo posso regalare“, ha chiuso con un pizzico di simpatia.

Con la donazione si può salvare una vita, è un gesto che come sottolinea Mihajlovic può dare tanto non solo a chi ricevere il midollo, ma anche a chi lo dona.

