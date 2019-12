Dopo il lieto annuncio della seconda gravidanza, per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è tempo di prepararsi ad abbracciare un’altra femminuccia. La loro è una dolcissima attesa fatta di tanto amore e coccole, ma anche di tenere passeggiate in favore di flash. Il settimanale Vero ha pizzicato la coppia per le vie di Milano, e il pancione dell’ex velina non passa inosservato.

Costanza Caracciolo: pancione in bella vista

Costanza Caracciolo si mostra raggiante con il suo pancione, bellissima e felice al sesto mese di gravidanza. L’ex velina è stata paparazzata dal settimanale Vero durante un’uscita milanese insieme a Bobo Vieri, presto genitori di un’altra femminuccia.

L’annuncio della coppia ha fatto felici migliaia di fan, e a Verissimo lei ha rivelato di essere al settimo cielo insieme al suo amato, che ha descritto come un papà esemplare: “È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto, ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso, in effetti devo dire che va benissimo così”.

Foto di Costanza Caracciolo e Vieri – fonte: settimanale ‘Vero’

Sarà una femmina

Come annunciato dalla stessa Costanza Caracciolo, anche stavolta sarà una femmina.

Sorellina in arrivo per la piccola Stella, che potrà abbracciare la piccola nella prossima primavera.

Le rotondità della gravidanza non passano più inosservate e l’ex velina si mostra sempre più bella, in una versione ‘futura mamma bis’ che piace tantissimo ai fan.

La primogenita di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo ha compiuto un anno poche settimane fa, e la famiglia è pronta ad accogliere la piccola di casa in grande stile. Il nome?

È ancora top secret.

L’annuncio della seconda dolce attesa è arrivato dopo un periodo di stretto riserbo, come ha precisato lei stessa in tv: “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché 3 mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza“, e manca davvero poco al momento più bello.